Hisbollah-Drohne traf wohl Netanjahus Schlafzimmer

7.38 Uhr: Ein Drohnenangriff der Hisbollah auf das Haus von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu war offenbar folgenreicher als bislang bekannt. Eine der drei am Sonntag aus dem Libanon abgefeuerten Geschosse explodierte nach israelischen Angaben im Garten des Hauses in der Region Caesarea. Wie die "Times of Israel" berichtet, hat die Armee jetzt dieses Video zur Veröffentlichung freigegeben, das die Schäden an Netanjahus Haus zeigen soll:

Der Zeitung zufolge beschädigte die Explosion der Drohne unter anderem das Schlafzimmerfenster an Netanjahus Haus. Da es sich um Sicherheitsglas handelte, sei das Fenster aber nicht zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Einschlag niemand, weder Netanjahu selbst noch seine Frau waren zum Zeitpunkt des Angriffs im Haus.

Die Hisbollah hatte sich am Dienstag zu dem Angriff bekannt und dabei die "volle Verantwortung" übernommen. Dadurch wolle die Terrorgruppe vermeiden, dass Israel die Schuld für das Attentat dem Iran gibt, so die "Times of Israel". Teheran selbst distanzierte sich von dem Angriff. Nach dem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel Anfang Oktober muss das Regime zurzeit mit einem israelischen Gegenschlag rechnen und will die Regierung Netanjahu offenbar nicht weiter provozieren. Netanjahu kündigte aber bereits an, dass der Angriff auf sein Haus Konsequenzen für den Iran haben werde.

Israelisches Militär fängt Drohnen über Rotem Meer ab

5.01 Uhr: Die israelische Armee fängt nach eigenen Angaben in der Nähe der Stadt Eilat zwei Drohnen ab, die von Osten kommend in israelische Gewässer eingedrungen sind. Die unbemannten Flugobjekte seien im Bereich des Roten Meeres entdeckt und abgefangen worden, teilt das Militär mit. Weitere Einzelheiten sind zunächst nicht bekannt.

Dienstag, 22. Oktober

Israel: Haben möglichen neuen Hisbollah-Chef getötet

22.12 Uhr: Israel hat die Tötung des potenziellen Nasrallah-Nachfolgers Haschem Safieddin in Beirut bestätigt. "Es kann nun bestätigt werden, dass bei einem Angriff vor etwa drei Wochen Haschem Safieddin, der Chef des Exekutivrats der Hisbollah, und Ali Hussein Hasima, der Chef des Nachrichtendienstes der Hisbollah, zusammen mit anderen Hisbollah-Kommandeuren getötet wurden", erklärte die israelische Armee am Dienstagabend. Safieddin war als möglicher Nachfolger des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah gehandelt worden.

Israel hat seine Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon in den vergangenen Wochen massiv ausgeweitet und nimmt bisher vor allem Ziele in deren Hochburgen im Südlibanon sowie in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut ins Visier. Dabei wurden Ende September Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und andere hochrangige Kommandeure der Schiitenmiliz getötet.

Medien: Iran und Saudi-Arabien planen Militärmanöver

21.25 Uhr: Der Iran und Saudi-Arabien planen iranischen Medien zufolge erstmals eine gemeinsame Militärübung im Roten Meer. "Saudi-Arabien hat uns gebeten, gemeinsame Übungen im Roten Meer zu organisieren", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Isna am Dienstag den Kommandeur der iranischen Marine, Schahram Irani. Die Koordinierung sei im Gange, beide Länder würden notwendige Beratungen abhalten.