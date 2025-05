Selenskyj nennt russische Delegation «Täuschungsmanöver»

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 15.05.2025 - 13:15 Uhr

Aktualisiert am 15.05.2025 - 13:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Istanbul treffen sich russische und ukrainische Delegationen zu neuen Gesprächen. Selenskyj äußert Zweifel und kritisiert die russische Seite.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die von Russland zu Verhandlungen über ein Kriegsende in die Türkei entsandte Delegation kritisiert. "Das Niveau der russischen Delegation ist ein regelrechtes Täuschungsmanöver", sagte Selenskyj der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge vor einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara .

Am Nachmittag sollen russische und ukrainische Vertreter in Istanbul zu Gesprächen zusammenkommen. Kremlchef Wladimir Putin hatte die Verhandlungen in der türkischen Metropole selbst vorgeschlagen. Seine Teilnahme ist seit Mittwochabend aber vom Tisch.