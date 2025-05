Wadephul: Russische Angriffe Affront auch gegen Trump

Nach Russlands massiven Luftangriffen auf die Ukraine sieht Bundesaußenminister Johann Wadephul die Verbündeten des angegriffenen Lands in den Bemühungen für eine Waffenruhe durch Kremlchef Wladimir Putin getäuscht. "Putin tritt die Menschenrechte mit Füßen, das ist ein Affront auch gegen den US-Präsidenten Donald Trump", sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Trump habe sich ja sehr bemüht, Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen - "und jetzt diese Reaktion".

Die russischen Streitkräfte hatten das Nachbarland schon in den Nächten auf Samstag und Sonntag mit Raketen, Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen massiv bombardiert. Allein am Sonntag wurden dabei mindestens zwölf Menschen getötet und knapp 80 verletzt. In der Nacht zu Montag griff Russland die Ukraine erneut mit großen Schwärmen von Drohnen an.