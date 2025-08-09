Russisch-amerikanischer Gipfel Alaska am nächsten Freitag: Trump empfängt Putin

Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich in Alaska treffen. (Archivbild) (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Es dürfte ein historisches Treffen werden: US-Präsident Trump lädt Kremlchef Putin ein - auf amerikanisches Staatsgebiet. Bemerkenswert: Eine Person kommt erst einmal nicht vor.

US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin wollen sich am Freitag (15. August) im US-Bundesstaat Alaska treffen. Es wäre die erste persönliche Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit dem Sommer 2021. Damals traf Trumps demokratischer Amtsvorgänger Joe Biden den Kremlchef in Genf.

Worum geht es?

Auf Putins Befehl führt Russland seit rund dreieinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bis heute sterben Menschen. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer flohen aus ihrer Heimat. Eine Waffenruhe - oder gar ein Friedensschluss - schien zuletzt nicht in Sicht.

Trump stellt den Gipfel als Versuch dar, um einem Ende der Kämpfe näherzukommen. Er warf in diesem Kontext einen möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland in den Raum, blieb dabei aber vage.

Moskau forderte zuletzt für eine friedliche Lösung des Konflikts unter anderem einen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt sowie die Abtretung der von Russland annektierten Gebiete. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt den Verzicht auf die von Russland schon 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim sowie auf die teils von Moskau kontrollierten Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson bisher aber kategorisch ab.

Wo bleibt bei dem Treffen Selenskyj?

Es ist weiterhin offen, ob es auch zu einem Treffen zwischen Putin und Selenskyj kommen wird. Der Ukrainer forderte ein solches Gespräch immer wieder. Auch Trump betonte die Notwendigkeit direkter Gespräche zwischen Moskau und Kiew auf höchster Ebene, wobei er zuletzt sagte, sie seien keine Voraussetzung dafür, dass er selbst sich mit Putin treffe. Der Kremlchef zeigte sich eher verhalten mit Blick auf einen möglichen Dreier-Gipfel. Er halte ein solches Treffen zwar für möglich, noch seien die Bedingungen dafür aber weit entfernt, erklärte er zuletzt.

Kurz nach der Ankündigung der Zusammenkunft in Alaska brachte Moskau unterdessen schon ein Anschlusstreffen zwischen Putin und Trump ins Spiel - dann auf russischem Gebiet.

Wann war Putin zuletzt in den USA?

Das ist schon eine Weile her: Nach Angaben des US-Außenministeriums war Putin zuletzt im September 2015 in den Vereinigten Staaten, um in New York an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Dort traf er auch den damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Genau genommen zählen die Vereinten Nationen allerdings nicht zu den USA, es handelt sich um ein Territorium mit Sonderstatus.

Kennen sich Trump und Putin persönlich?