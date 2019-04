Reaktionen auf Sri Lanka

"Besonders niederträchtig ist, dass Betende zum Ziel wurden"

21.04.2019, 12:14 Uhr | dpa, tyh

In Sri Lanka sind am Ostersonntag über 100 Menschen bei Explosionen ums Leben gekommen. Betroffen waren drei Hotels in der Hauptstadt Colombo sowie drei Kirchen in verschiedenen Teilen des Landes. (Quelle: t-online.de)

Die Attacken auf sechs Kirchen und Luxushotels mit mehr als 180 Toten und Hunderten Verletzten in Sri Lanka haben weltweit Bestürzung ausgelöst. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise aktualisiert.

Nach der Serie von Angriffen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka mit mindestens 180 Toten hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tief betroffen gezeigt. "Fassungslos und voller Entsetzen verfolge ich die schrecklichen Nachrichten über die feigen Terroranschläge in Sri Lanka, bei denen so viele unschuldige Menschen den Tod fanden und viele mehr verletzt wurden", erklärte er am Ostersonntag in Berlin. "Besonders niederträchtig ist, dass zahlreiche friedlich Betende in Gotteshäusern am Ostersonntag Ziel dieser hinterhältigen Angriffe wurden."

Deutschland stehe an der Seite des Landes "in der Entschlossenheit, dem menschenverachtenden Terror entgegenzutreten". Den Verletzten wünschte Steinmeier Kraft und schnelle Genesung. "Meine Gedanken sind auch bei den Hinterbliebenen und Freunden der Opfer und den Helfern vor Ort."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem Präsidenten des Landes, Maithripala Sirisena, ihre Anteilnahme bekundet. Mit Trauer und Entsetzen habe sie von den schweren Anschlägen erfahren, heißt es in einem Kondolenzschreiben vom Ostersonntag. "Es ist schockierend, dass Menschen, die sich versammelt hatten, um gemeinsam das Osterfest zu begehen, ein bewusstes Ziel dieser hinterhältigen Angriffe waren", schrieb die Kanzlerin. "In dieser schweren Stunde trauern wir mit den Hinterbliebenen und beten für die schnelle Genesung der Verletzten. Religiöser Hass und Intoleranz, die sich heute auf so schreckliche Weise manifestiert haben, dürfen nicht siegen." Auch Regierungssprecher Steffen Seibert hatte sein Mitgefühl getwittert.

Entsetzen über die Nachricht, dass Christen auf Sri Lanka während der Ostermessen angegriffen und getötet wurden. Wir trauern um sie und beten für die Verletzten und Familien. Terrorismus, religiöser Hass und Intoleranz dürfen nicht siegen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 21, 2019

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich ebenfalls bestürzt über die Serie von Angriffen auf Kirchen und Hotels gezeigt und sie aufs Schärfste verurteilt. "Die Nachrichten aus Sri Lanka machen fassungslos. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und hoffen mit den Verletzten", schrieb er am Sonntag auf Twitter. Am Osterfest so viel Hass zu erleben, schmerze. "Ostern ist ein Fest der Liebe, das uns lehrt: Hass unsererseits kann nie die Lösung sein."

Auswärtiges Amt aktualisiert Reisehinweise

Weiter erklärte der SPD-Politiker: "Diese niederträchtige Tat richtete sich offenbar gezielt gegen Menschen, die sich am Ostersonntag in der Kirchen dem Gebet und der Besinnung widmeten, sowie gegen Reisende. Nichts kann die gezielte Ermordung unschuldiger Menschen rechtfertigen."

Nach Explosionen in Kirchen und Hotels in #srilanka ist die Situation unübersichtlich. Die 🇩🇪 Botschaft #Colombo bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung, ob Deutsche betroffen sind. Wenn Sie vor Ort sind: Bleiben Sie den Anschlagsorten fern. Folgen Sie Anweisungen der Behörden. pic.twitter.com/fc5G1KcJCF — Krisenreaktionszentrum (@AA_SicherReisen) April 21, 2019

Das Auswärtige Amt hat unterdessen seine Reisehinweise für den südasiatischen Inselstaat aktualisiert. "Reisende werden gebeten, die Anschlagsorte weiträumig zu meiden, die lokalen Medien zu verfolgen, engen Kontakt zu Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften zu halten und Anweisungen von Sicherheitskräften Folge zu leisten", schrieb das Ministerium in Berlin am Sonntag. Die Lage sei unübersichtlich. "Mit weitreichenden Sicherheitsmaßnahmen wie Absperrungen, aber auch Einschränkungen im Flugverkehr und verstärkten Kontrollen vor dem Betreten des Flughafengebäudes und dem Abflug ist zu rechnen." Militär und Polizei seien sichtbar präsent.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Anschläge auf christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka scharf verurteilt. "Das ist ein grausames und zynisches Verbrechen inmitten der Osterfeiertage", hieß es in einem Schreiben des Kremlchefs an den Präsidenten von Sri Lanka. "Ich gehe davon aus, dass Täter und Auftraggeber eine verdiente Strafe bekommen." Russland stehe im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite von Sri Lanka.

"Das ist ein Angriff auf die gesamte Menschheit"

Israels Staatspräsident hat die Angriffe auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka als abscheuliches Verbrechen verurteilt. Sie hätten auch jenen gegolten, die am Ostersonntag beteten, schrieb Reuven Rivlin auf Twitter. "Wir sind alle Kinder Gottes; eine Attacke auf eine Religion ist eine Attacke auf uns alle."



Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Anschläge scharf verurteilt. "Das ist ein Angriff auf die gesamte Menschheit", schrieb Erdogan am Sonntag auf Twitter. Im Namen der Türkei spreche er den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und wünsche den Verletzten schnelle Genesung. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu schrieb auf Twitter, was auch immer die Motivation sei, der niederträchtige Anschlag in Sri Lanka sei "feige, barbarisch und kaltblütig", genau so wie der Mitte März im neuseeländischen Christchurch verübte Angriff auf Moscheen. "Terror hat keine Religion, keine Nation, keine Geografie."







Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat die Anschläge auf mehrere christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka ebenfalls verurteilt. Angriffe auf Gottesdienstbesucher seien schrecklich, schrieb Ghani am Ostersonntag im Kurznachrichtendienst Twitter. Sein Land stehe "an diesem dunklen Tag" in Solidarität an der Seite Sri Lankas.

Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab eingerichtet. Besorgte Angehörige können sich unter 030-50000 melden.