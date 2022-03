Unterstützung für die Ukraine?

Polen will den USA MiG-Kampfjets zur Verfügung stellen

08.03.2022, 21:29 Uhr | sje, t-online

Polen stellt den USA Kampfjets sowjetischer Bauart zur Verfügung. Es wird erwartet, dass diese über die US-Armee an die Ukraine weitergegeben werden.

Polen stellt den USA seine Kampfjets des Typs MiG-29 zur Verfügung. Man sei bereit, die Flugzeuge sofort und kostenlos an die US-Basis in Ramstein in Rheinland-Pfalz zu liefern, gab das polnische Außenministerium bekannt. Im Gegenzug erwarte man von den USA die Bereitstellung amerikanischer Kampfjets als Ausgleich. Die polnische Regierung fordere auch andere Nato-Bündnispartner, die MiG-29-Jets besitzen, auf, das Gleiche zu tun, heißt es in dem Statement.



In den vergangenen Tagen hatte es bereits Berichte gegeben, dass Polen die Kampfjets direkt der Ukraine zur Verfügung stellen wolle. Dem hatte die polnische Regierung widersprochen. "Entscheidungen über die Lieferung von Offensivwaffen müssen auf der Ebene der gesamten Nato einstimmig getroffen werden", sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki noch am Dienstagabend in Oslo. Deshalb sei Polen nun bereit, seine Maschinen nach Ramstein zu überführen. "Wir sind aber nicht bereit, irgendwelche Schritte allein zu gehen", sagt Morawiecki. Polen sei nicht am Krieg in der Ukraine beteiligt.

Blinken am Sonntag: "Grünes Licht" für Jetlieferungen

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS gesagt, dass Nato-Staaten "grünes Licht" hätten, wenn sie Kampfjets an die Ukraine liefern wollen. Er befinde sich aber in Abstimmung mit der polnischen Regierung zu dem Thema. Dementsprechend wird nun erwartet, dass die USA die Ukraine mit den Kampfjets aus Polen ausstatten werden.

Das US-Ministerium reagierte am Abend: Die Entscheidung Polens sei im Vorfeld nicht mit der Regierung in Washington abgesprochen gewesen. Das sagt die Staatssekretärin im US-Außenministerium, Victoria Nuland, bei einer Anhörung im US-Senat. Sie wolle nach der Sitzung "sehen, wie wir auf diesen Vorschlag reagieren, uns die Flugzeuge zu geben".

Selenskyj forderte mehrfach Flugzeuge vom Westen



Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die osteuropäischen Nachbarländer der Ukraine um die Bereitstellung von Flugzeugen aus russischer Produktion gebeten – für diese sind seine Piloten ausgebildet. "Wenn Sie uns nicht wenigstens Flugzeuge liefern, damit wir uns schützen können, dann wollen Sie auch, dass wir einen langsamen Tod sterben", sagte der er in einem seiner emotionalen Appelle an die westliche Welt. Auch am Dienstag beklagte er sich bitter darüber, dass der Westen seine "Versprechen" nicht einhalte und keine Kampfflugzeuge liefere.





Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich zuvor zurückhaltend zu Überlegungen geäußert, polnische MiG-29 an die Ukraine zu liefern. Man müsse sicherstellen, dass sich dieser Krieg nicht auf Nato-Gebiet ausweite, sagte Baerbock in einem Interview mit "Bild-TV". Auch mit Waffenlieferungen dürfe keine Steilvorlage dafür gegeben werden, dass gesagt werde, "wir beteiligen uns am Krieg", sagte die Grünen-Politikerin.

Putin warnte westliche Länder vor Eingreifen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Nato bereits mehrfach vor einem Eingreifen in den Krieg gewarnt: Bereits in seiner Rede am 24. Februar, mit der er die von ihm "Militäroperation" genannte Invasion der Ukraine sprach er von Konsequenzen, "die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben", für alle, die sich "einmischen" würden.

Im Zusammenhang mit den ukrainischen Forderungen nach einer Flugverbotszone über dem Land sagte Putin am Samstag: "Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet".

Sowohl US-Präsident Joe Biden als auch Bundeskanzler Olaf Scholz schließen ein militärisches Eingreifen mit eigenen Truppen bislang kategorisch aus.