Europa SolidaritÀtsbekundung: Steinmeier reist nach RumÀnien Aktualisiert am 04.05.2022

Berlin/Bukarest (dpa) - Riga, Vilnius, Warschau, Kosice - und jetzt Bukarest. BundesprÀsident Frank-Walter Steinmeier setzt an diesem Mittwoch seine Besuchsserie an der Ostflanke der Nato fort.

Er will sich in der Hauptstadt RumĂ€niens mit StaatsprĂ€sident Klaus Iohannis treffen. Im Mittelpunkt der GesprĂ€che wird - wie bei allen Reisen vorher - der russische Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen fĂŒr Europa stehen. Steinmeier wolle RumĂ€nien versichern, dass Deutschland ein treuer BĂŒndnispartner sei, hieß es dazu aus dem BundesprĂ€sidialamt.

Der BundesprĂ€sident war in den vergangenen Wochen in Lettland, Litauen, Polen und in der Slowakei gewesen. Überall hatte er betont, dass Deutschland zu seinen BĂŒndnisverpflichtungen in der Nato stehe. Eigentlich eine SelbstverstĂ€ndlichkeit - aber wegen der als Zögerlichkeit empfundenen Linie von Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei der UnterstĂŒtzung der Ukraine mit Waffen waren auch bei den östlichen Partnern Zweifel an der ZuverlĂ€ssigkeit Deutschlands aufgekommen.

"Demokratien sind stark und wehrhaft"

Demonstrativ warnte Steinmeier erst in der vergangenen Woche bei einem eintĂ€gigen Besuch in der Slowakei den Kreml und seinen Hausherrn Wladimir Putin, den Willen und die FĂ€higkeit der Nato zur Selbstverteidigung nicht zu unterschĂ€tzen. "Unsere Demokratien sind stark und wehrhaft", sagte er nach einem GesprĂ€ch mit der slowakischen PrĂ€sidentin Zuzana Caputova in der Stadt Kosice. "Sie sind bereit und in der Lage, jeden Zentimeter des BĂŒndnisgebietes zu verteidigen - und das gemeinsam."