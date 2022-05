Aktualisiert am 15.05.2022 - 10:49 Uhr

Aktualisiert am 15.05.2022 - 10:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Berlin (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock hat eine rasche Zustimmung Deutschlands zu einer Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato in Aussicht gestellt.

Sollten sich beide LĂ€nder fĂŒr eine Nato-Mitgliedschaft entscheiden, sei ihr sehr wichtig, "dass wir in diesem besonderen, fĂŒr diese Staaten wirklich historischen Moment keine HĂ€ngepartie erleben sollten", sagte die GrĂŒnen-Politikerin am Sonntag beim Eintreffen zu Beratungen der 30 Nato-Außenminister in Berlin. "Deswegen haben wir als Bundesrepublik, deswegen haben wir als Bundesregierung alles dafĂŒr vorbereitet, einen sehr, sehr schnellen Ratifizierungsprozess zu machen."