Fonds fĂŒr EntschĂ€digung gefordert

Wegen der massiven Zerstörung in seinem Land brachte Selenskyj in seiner nĂ€chtlichen Videoansprache einen Fonds ins GesprĂ€ch fĂŒr EntschĂ€digungszahlungen an LĂ€nder, denen Russland mit Angriffen Schaden zugefĂŒgt habe. Das könne in einem "multilateralen Abkommen" geregelt werden. Selenskyj schlug vor, russisches Kapital und Eigentum im Ausland einzufrieren oder zu beschlagnahmen und diesem neuen Fonds zuzufĂŒhren. "Das wĂ€re gerecht", meinte er.

Die KriegsschÀden in der Ukraine summieren sich ukrainischen SchÀtzungen zufolge schon jetzt auf Hunderte Milliarden Euro. Russland hatte Ende Februar seinen Angriff auf das Nachbarland begonnen.

Ukraine-Kontaktgruppe will beraten

Die neue internationale Ukraine-Kontaktgruppe will sich am Montag erneut zusammenschalten. Das US-Verteidigungsministerium kĂŒndigte an, das Treffen werde diesmal per Video abgehalten. Mit dabei seien Vertreter von mehr als 40 LĂ€ndern.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte Ende April Partner aus rund 40 Staaten zu einem Treffen auf dem US-LuftwaffenstĂŒtzpunkt im rheinland-pfĂ€lzischen Ramstein eingeladen, um ĂŒber Hilfe fĂŒr die Ukraine zu beraten. Dort hatte er kĂŒnftige Treffen der Kontaktgruppe im Monatsrhythmus in Aussicht gestellt.

Russische Angriffe gehen weiter

Selenskyj machte Russland auch fĂŒr einen Raketenangriff auf ein Kulturzentrum im Osten des Landes mit acht Verletzten verantwortlich. Bei dem Beschuss in der Stadt Losowa im Gebiet Charkiw sei auch ein elf Jahre altes Kind verletzt worden, schrieb das Staatsoberhaupt im Nachrichtenkanal Telegram. "Die Besatzer haben Kultur, Bildung und Menschlichkeit als ihre Feinde identifiziert." Russland wiederum warf der Ukraine vor, zivile Objekte fĂŒr militĂ€rische Zwecke zu missbrauchen.

Das bringt der Tag

Russland will die Gaslieferungen nach Finnland laut Angaben des finnischen Energiekonzerns Gasum am frĂŒhen Samstagmorgen einstellen. DarĂŒber habe Gazprom Export am Freitag informiert, teilte der finnische Versorger Gasum in Espoo mit. Der russische Staatskonzern bestĂ€tigte das am Abend. Grund seien nicht erfolgte Zahlungen fĂŒr das im April gelieferte Gas.

Russland hatte verlangt, dass die Rechnungen nur noch in Rubel und nicht mehr in Euro oder Dollar bezahlt werden - und zuvor schon Polen und Bulgarien den Gashahn zugedreht, weil sie wie Finnland die vertraglich nicht vereinbarte Rubel-Zahlung abgelehnt hatten.