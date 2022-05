Russland plant Militärbasis in besetztem Gebiet

Ukraine berichtet wieder von getöteten Zivilisten

Bei russischen Angriffen im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Montag drei Zivilisten getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, auf Telegram. Die ukrainische Armee gab an, auf russischer Seite acht Panzer, eine Drohne, sechs Flugzeuge sowie weitere MilitĂ€rtechnik zerstört zu haben. In der Region Nowoukrajinka soll eine russische Rakete abgeschossen worden sein. Die Angaben ließen sich nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒfen.

Ebenfalls im Osten der Ukraine soll Infrastruktur der Eisenbahn zerstört worden sein. Bei vier RaketeneinschlĂ€gen im Gebiet Dnipropetrowsk seien Gleise sowie die Oberleitungen schwer beschĂ€digt worden, teilte Gouverneur Walentyn Resnitschenko auf seinem Telegram-Kanal mit. In vielen Regionen des Landes – vor allem in der Zentralukraine und im Osten – gab es in der Nacht Luftangriffe.

Russland baue zudem nach ukrainischen Angaben die Kommandostrukturen der MilitĂ€rpolizei aus. In den besetzten Regionen Cherson und Saporischschja seien 19 sogenannte KommandantenbĂŒros eingerichtet worden, schrieb der ukrainische Generalstab am Montagabend. Die prorussischen Behörden in Cherson dringen auf einen MilitĂ€rstĂŒtzpunkt. "Es sollte einen russischen MilitĂ€rstĂŒtzpunkt in der Region Cherson geben", zitierte RIA den stellvertretenden Leiter der "zivil-militĂ€rischen Regionalverwaltung", Kirill Stremousow. "Die gesamte Bevölkerung will das. Das ist wichtig und wird ein Garant fĂŒr die Sicherheit der Region und ihrer Bewohner sein."

Ukraine hofft weiter auf Austausch von Mariupoler KĂ€mpfern

Die in der Hafenstadt Mariupol gefangen genommenen ukrainischen Soldaten sollen nach dem Willen des ukrainischen PrĂ€sidenten Wolodymyr Selenskyj mit der UnterstĂŒtzung weiterer Staaten gegen russische Soldaten ausgetauscht werden. "Wir mĂŒssen sie austauschen", sagte er der ukrainischen Agentur Interfax zufolge. Alle UN-Mitglieder sollten sich einschalten.

Im Stahlwerk von Mariupol im SĂŒden der Ukraine hatten sich am Freitagabend nach wochenlanger Belagerung die letzten von mehr als 2.400 ukrainischen KĂ€mpfern ergeben. Von russischer Seite gibt es auch Forderungen, sie vor Gericht zu stellen. In der Ukraine war am Montag ein erster russischer Soldat wegen Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskrĂ€ftig.

Selenskyj forderte vom Westen moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge. Viele Menschen wĂ€ren "nicht gestorben, wenn wir alle Waffen erhalten hĂ€tten, um die wir bitten", sagte er in seiner Videobotschaft. Sein Land sei seit Kriegsbeginn Ziel von 3.000 Luftangriffen und annĂ€hernd 1.500 Raketenangriffen gewesen. Die große Mehrheit der Angriffe habe zivilen Objekten gegolten. Alle Partner der Ukraine seien sich einig, dass der Kampf seines Landes gegen Russland dem "Schutz der gemeinsamen Werte aller LĂ€nder in der freien Welt" diene, sagte Selenskyj weiter. Deshalb habe sein Land ein Recht auf Waffenhilfe.

Habeck: Ölembargo greifbar