Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj rief deshalb die Weltgemeinschaft auf, sich eindeutiger auf die Seite seines Landes zu stellen. Er zeigte sich in einer Videoansprache entt├Ąuscht auch von den Beratungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz. "Egal, was der russische Staat tut, es gibt jemanden, der sagt: Lasst uns seine Interessen ber├╝cksichtigen", sagte Selenskyj. "Und das trotz Tausender russischer Raketen, die die Ukraine treffen. Trotz Zehntausender get├Âteter Ukrainer. Trotz Butscha und Mariupol".

Sjewjerodonezk und das benachbarte Lyssytschansk sind die letzten gro├čen St├Ądte, die im Gebiet Luhansk noch von ukrainischen Truppen gehalten werden. Russland will das Gebiet vollst├Ąndig erobern, um es der so genannten Volksrepublik Luhansk zuzuschlagen. Diese hatte Moskau wenige Tage vor dem Angriff auf die Ukraine als unabh├Ąngigen Staat anerkannt - genauso wie die Volksrepublik Donezk.

Der ukrainische Generalstab berichtete auch von Angriffen auf die Orte Berestowe, Lypowe und Nyrkowe. Diese liegen im R├╝ckraum der ukrainischen Verteidiger an der strategisch wichtigen Stra├če nach Bachmut. Zwar hie├č es, die Attacken seien abgewehrt worden. Doch ├╝berpr├╝fbar waren die Angaben nicht. Ausl├Ąndische Beobachter bef├╝rchten, dass mehrere ukrainische Brigaden in Sjewjerodonezk eingekesselt werden k├Ânnten.

"In einigen Richtungen haben die russischen Gruppierungen zweifellos taktische Erfolge, das ist im Prinzip auch kein Geheimnis", sagte Olexander Motusjanyk, Sprecher des Verteidigungsministeriums, in Kiew . Es sei aber nicht richtig, von einem R├╝ckzug zu sprechen. Die ukrainische Armee versuche zu man├Âvrieren, um ihre Position zu verbessern und wieder anzugreifen.

Als Beispiel f├╝r die Notlage im Osten nannte Gouverneur Hajdaj die Bestattung von mindestens 150 Menschen in einem Massengrab in Lyssytschansk. Die Polizei m├╝sse als Bestatter aushelfen. In dem Grab seien sowohl Opfer des russischen Beschusses beigesetzt worden als auch Menschen, die eines nat├╝rlichen Todes gestorben seien. Ein Video zeigte, wie Leichen in wei├čen S├Ącken - jeder mit dem Namen versehen - in eine Grube geworfen wurden. Nach dem Krieg sollten die Toten ordentlich beigesetzt werden, versprach der Gouverneur.