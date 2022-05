Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Der ukrainische PrÀsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer sehr schwierigen Lage, machte dem MilitÀr aber Mut: "Der Donbass wird ukrainisch sein." Besonders umkÀmpft ist nach Angaben von Gouverneur Serhij Hajdaj unter anderem die Stadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. Der (heutige) Samstag ist bereits der 94. Kriegstag. Russland hatte das Nachbarland Ukraine am 24. Februar angegriffen.

Selenskyj bezeichnete die Lage im Donbass angesichts russischer Angriffe als sehr schwierig. Moskau setze dort ein Maximum an Artillerie und Reserven ein, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Die ukrainische Armee verteidige das Land mit allen derzeit verfĂŒgbaren Ressourcen. "Wir tun alles, um die Armee zu stĂ€rken", versicherte der PrĂ€sident. Was die derzeit heftig umkĂ€mpften Orte im Donbass angeht, zeigte sich Selenskyj kĂ€mpferisch. "Wenn die Okkupanten denken, dass Lyman und Sjewjerodonezk ihnen gehören werden, irren sie sich. Der Donbass wird ukrainisch sein." Wenn Russland Zerstörung und Leid bringe, werde die Ukraine jeden Ort wiederherstellen. Dort werde nur die ukrainische Fahne wehen - und keine andere, betonte Selenskyj.