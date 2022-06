Aktualisiert am 11.06.2022 - 11:23 Uhr

Von der Leyen zu Gespr├Ąchen ├╝ber EU-Beitrittsantrag in Kiew

Die Ukraine will wegen des russischen Angriffskrieges rasch der EU beitreten, Pr├Ąsident Selenskyj dr├Ąngt auf ein beschleunigtes Verfahren. Um ├╝ber noch offene Punkte zu reden, ist die EU-Kommissionspr├Ąsidentin nun in der Ukraine.

EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu Gespr├Ąchen ├╝ber den EU-Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin wollte in der Hauptstadt des von Russland angegriffenen Landes mit Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpr├Ąsident Denys Schmyhal unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs er├Ârtern. Zudem sollte es um die langfristige Hilfe der EU bei der Beseitigung der Kriegssch├Ąden gehen.