Aktualisiert am 11.06.2022 - 10:53 Uhr

Aktualisiert am 11.06.2022 - 10:53 Uhr

EU-Beitrittsantrag: Von der Leyen zu Gespr├Ąchen in Kiew

Kiew (dpa) - EU-Kommissionspr├Ąsidentin Ursula von der Leyen ist zu Gespr├Ąchen ├╝ber den EU-Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen.

Die deutsche Spitzenpolitikerin wollte in der Hauptstadt des von Russland angegriffenen Landes mit Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpr├Ąsident Denys Schmyhal unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs er├Ârtern. Zudem sollte es um die langfristige Hilfe der EU bei der Beseitigung der Kriegssch├Ąden gehen.

"Wir werden eine Bestandsaufnahme der f├╝r den Wiederaufbau ben├Âtigten gemeinsamen Anstrengungen und der Fortschritte der Ukraine auf ihrem europ├Ąischen Weg vornehmen", sagte von der Leyen zu ihrer Ankunft in Kiew am Samstagvormittag. "Dies wird in unsere Bewertung einflie├čen, die wir demn├Ąchst vorlegen werden."