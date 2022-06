Sjewjerodonezk ist die letzte Großstadt im Gebiet Luhansk, die sich noch nicht vollstĂ€ndig unter Kontrolle russischer Truppen oder prorussischer Separatisten befindet. Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj sprach von fortlaufenden StraßenkĂ€mpfen. Laut BĂŒrgermeister Olexandr Strjuk kontrollieren ukrainische Truppen ein Drittel von Sjewjerodonezk. Die Stadt sei seit rund zwei Monaten ohne Strom und Wasserversorgung, betonte er.

Schwierige Lage fĂŒr ukrainische Truppen

Selenskyj und andere ukrainische Politiker appellierten in den vergangenen Tagen an westliche VerbĂŒndete, schleunigst mehr schwere Waffen und Geschosse zu schicken. Denn der Konflikt in der Ostukraine entwickelt sich zu einem Artillerie-Duell, in dem die russische Armee dank grĂ¶ĂŸerer Waffen- und MunitionsbestĂ€nde einen Vorteil hat. Die russischen Truppen verzeichnen nach ukrainischen und westlichen SchĂ€tzungen weiter hohe Verluste. Selenskyj sprach am Samstag in seiner tĂ€glichen Videoansprache von bisher rund 32.000 getöteten russischen Soldaten. Am Vortag hatte einer seiner Berater die Verluste der ukrainischen Armee seit der russischen Invasion am 24. Februar auf etwa 10.000 Getötete beziffert.

Renten und Versorger-Rechnungen in Rubel

Zugleich versucht Russland, besetzte Gebiete schnell an sich zu binden. So sollen im besetzten sĂŒdukrainischen Gebiet Cherson Renten bald in russischen Rubel gezahlt werden, wie der russische Verwaltungschef Wladimir Saldo am Samstag im Nachrichtendienst Telegram verkĂŒndete. Das gelte auch fĂŒr Rechnungen von Energie- und Wasserversorgern - die bis zur Umstellung kostenlos sein wĂŒrden. Am Samstag wurden den ersten 23 Einwohnern der Region russische PĂ€sse ausgehĂ€ndigt. Rund 7000 weitere hĂ€tten einen russischen Pass beantragt, hieß es. Selenskyj sagte in seiner Ansprache, russische PĂ€sse seien dort so etwas wie "ein Ticket zur Flucht", da die ukrainische Armee im Gebiet Cherson Fortschritte mache.

Selenskyj: Kandidaten-Status fĂŒr Ukraine stĂ€rkt EU

Selenskyj warb noch einmal fĂŒr den EU-Beitritt seines Landes. Er sei ĂŒberzeugt, dass mit der Entscheidung ĂŒber einen Kandidatenstatus fĂŒr die Ukraine auch die EuropĂ€ische Union gestĂ€rkt werden könne. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte bei einem Besuch in Kiew am Samstag gesagt, die Auswertung des Beitrittsantrags der Ukraine werde Ende der kommenden Woche abgeschlossen. Ihre Behörde soll eine Empfehlung mit Blick auf einen möglichen Kandidaten-Status fĂŒr das Land abgeben. Die Ukraine hofft, dass sie diesen beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU am 23. und 24. Juni zuerkannt bekommt.

Das wird am Sonntag wichtig