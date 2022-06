Weitere russische Vorst├Â├če bei K├Ąmpfen im Osten. Die USA k├╝ndigen neue Waffenlieferungen an. Ein ├ťberblick ├╝ber das Geschehen in der Nacht.

Selenskyj: EU-Kandidatenstatus f├╝r Ukraine historisch

Der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj w├╝rdigte den EU-Kandidatenstatus f├╝r sein Land als einen historischen Moment. "Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU", betonte er nach der Entscheidung der Staats- und Regierungschefs der EU beim Gipfel in Br├╝ssel . Zugleich sei dies aktuell der gr├Â├čte m├Âgliche Schritt zur St├Ąrkung Europas, "w├Ąhrend der russische Krieg unsere F├Ąhigkeit auf die Probe stellt, Freiheit und Einheit zu wahren".

Selenskyj hatte sich in den vergangenen Monaten massiv f├╝r eine Beitrittsperspektive starkgemacht. Er bekr├Ąftigte nun in seiner t├Ąglichen Videoansprache, dass die Ukraine in der Lage sei, ein vollwertiges EU-Mitglied zu werden.

Russische Truppen sto├čen bis an Stadtrand von Lyssytschansk vor

Im Osten der Ukraine drangen russische Truppen nach ukrainischen Angaben bis an den Stadtrand der Gro├čstadt Lyssytschansk vor. "Unsere K├Ąmpfer haben den Vorsto├č in Richtung der s├╝dlichen R├Ąnder von Lyssytschansk aufgehalten, dem Feind Verluste zugef├╝gt und ihn zum R├╝ckzug gezwungen", hie├č es am Donnerstagabend im Lagebericht des Generalstabs in Kiew. Die russische Armee ziehe jetzt Reserven heran.