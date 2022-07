Melnyk über Deutschland: "Streckenweise Hassliebe"

Ein streitbarer K├Ąmpfer f├╝r die Anliegen seines Landes muss seinen Posten r├Ąumen: Andrij Melnyk ist als ukrainischer Botschafter in Deutschland abberufen worden. Das teilte die Pr├Ąsidentschaftskanzlei in Kiew am Wochenende mit. Gr├╝nde f├╝r die Abberufung wurden in dem Dekret nicht genannt. Melnyks Kollegen in Norwegen, Tschechien, Ungarn und Indien m├╝ssen ihre Posten ebenfalls abgeben. Selenskyj sprach von einem normalen Vorgang.