Das sind Putins letzte Verbündete - und das wollen sie

Wer nimmt am SCO-Gipfel teil?

An dem Gipfeltreffen nehmen neben den Staats- und Regierungschefs aus den acht Mitgliedstaaten noch sieben weitere teil – unter anderem aus dem Iran und aus der Türkei . Der Iran soll während der zwei Tage als neuntes Mitglied in die SCO aufgenommen werden.

Warum ist das Gipfeltreffen für Putin wichtig?

Sein Gespräch mit Xi Jinping soll sich nach russischen Angaben um die Invasion im Nachbarland drehen. China gibt Russland seither Rückendeckung und stellt die USA und die Nato als Hauptschuldige des Krieges dar. Xi setzt auf die Partnerschaft mit Putin, um in den wachsenden Spannungen mit dem Rivalen USA gemeinsam Front zu machen. Der Handel zwischen beiden Ländern hat stark zugenommen. Chinesische Produkte füllen sanktionsbedingte Marktlücken in Russland. Auch bezieht China mehr Energie, seit der Westen russische Lieferungen boykottiert.

Warum kommt Erdogan zu dem Treffen?

Mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan will Putin am Freitag über die Umsetzung des Getreideabkommens sprechen. Die Türkei ist Vermittler in dem Deal, der die ukrainischen Seehäfen nach monatelanger russischer Seeblockade entsperrt hat. Die Wiederaufnahme ukrainischer Getreideausfuhren soll in der weltweiten Lebensmittelkrise für Entspannung sorgen. Russland hatte wichtige Getreidelieferungen aus der Ukraine in den globalen Süden blockiert und damit die Hungerkrise in vielen Ländern verschärft.