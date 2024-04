IAEA-Inspektoren hatten die erhöhte Produktionsrate am 19. und 24. Dezember in den Atomanlagen Natans und Fordow festgestellt, hieß es weiter. Zum Bau von Atomwaffen ist auf rund 90 Prozent angereichertes Uran notwendig, zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf 3,67 Prozent ausreichend. Im vergangenen Jahr wurden Spuren von 84-prozentigem Uran gefunden, dabei soll es sich laut iranischen Angaben aber um ein Versehen gehandelt haben.

22-mal so viel Uran wie erlaubt

Im November hatte die IAEA in einem vorliegenden, vertraulichen Bericht die Uranbestände des Iran beschrieben. Die Menge an angereichertem Uran sei 22-mal so hoch wie die in dem 2015 abgeschlossenen Iran-Atomabkommen vereinbarte Menge. Mittlerweile verfüge das Land über mindestens 128 Kilogramm an hoch angereichertem Uran mit einem fast atomwaffentauglichen Reinheitsgrad. Für eine Atombombe sind laut Experten etwa 50 Kilogramm nötig.