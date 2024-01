Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. Israel greift seither Ziele im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen an. Dieser Newsblog informiert Sie über die aktuellen Entwicklungen:

Israel: Zwei von vier Hamas-Bataillonen um Chan Junis zerschlagen

Israelischer Minister: Hälfte der Hamas-Kämpfer außer Gefecht gesetzt

In Israel geht man davon aus, dass die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen bei Kriegsbeginn über rund 30.000 Bewaffnete verfügte. Die Kämpfe müssten so lange weitergeführt werden, bis die Hamas als militärische Organisation, mit der Fähigkeit Israel anzugreifen, zerschlagen ist, sagt Galant. "Das ist ein langer Krieg, aber am Ende werden wir die Hamas brechen", fügt er hinzu.

Raketenalarm in Tel Aviv – Hamas-Arm reklamiert Attacken für sich

Israels Geheimdienst – 190 UN-Mitarbeiter Mitglieder von Hamas oder Dschihad

"Anhand von nachrichtendienstlichen Informationen, Dokumenten und Ausweisen, die während der Kämpfe beschlagnahmt wurden, ist es nun möglich, rund 190 Hamas- und Islamischer-Dschihad-Terroristen zu identifizieren, die als UNRWA-Mitarbeiter tätig sind", heißt es in dem Dossier. Demnach soll die Hamas "ihre terroristische Infrastruktur methodisch und bewusst in einer Vielzahl von UN-Einrichtungen und -Vermögenswerten", einschließlich Schulen, installiert haben. Die Terrororganisation Hamas bestreitet dies.

Israels Außenminister fordert Rücktritt des UNRWA-Chefs

Nach Hamas-Gräuel: UN-Beauftragte für sexuelle Gewalt in Israel

15.28 Uhr: Gut dreieinhalb Monate nach dem Terrorüberfall der Terrororganisation Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen hat die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, Gespräche im angegriffenen Israel aufgenommen. Patten sei vom israelischen Außenministerium eingeladen worden, um aus erster Hand einen Eindruck vom Ausmaß der am 7. Oktober von der Hamas begangenen Gräueltaten zu bekommen und diese Informationen an die zuständigen internationalen Stellen weiterzugeben, teilte das Ministerium in Jerusalem am Montag mit. Hintergrund der Einladung sei, dass UN-Gremien wie UN-Frauen Berichte über sexualisierte Gewalt gegen Frauen bei dem Hamas-Überfall lange ignoriert hätten.