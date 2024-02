Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Großeinsatz an Berufsschule – SEK rückt an

Bericht aus EU-Kreisen Von der Leyen will zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin Von dpa , t-online Aktualisiert am 19.02.2024 - 12:17 Uhr Lesedauer: 3 Min. Ursula von der Leyen: Sie will wohl erneut als EU-Kommissionschefin antreten. (Quelle: IMAGO/Zhao Dingzhe/imago) News folgen

Ursula von der Leyen will wohl erneut Kommissionschefin der EU werden. Darüber berät sie mit ihrer Partei.

Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission an. Das habe die CDU-Politikerin am Montag in einer Sitzung der Parteispitze in Berlin erklärt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem CDU-Bundesvorstand.

Der CDU-Vorstand wollte an diesem Montag in Berlin mit von der Leyen beraten. Es wurde erwartet, dass es unter anderem um die Kandidatur für eine zweite Amtszeit geht. Dass die 65-jährige CDU-Politikerin sie anstrebt, galt als sicher. Öffentlich hatte sie sich zuvor jedoch noch nicht erklärt. Parteichef Friedrich Merz will die Öffentlichkeit im Anschluss an die Sitzung gemeinsam mit ihr informieren.

Die Wahl des EVP-Kandidaten für den Topposten soll bei einem Parteikongress am 7. März erfolgen. Dass von der Leyen dort die notwendige Stimmenmehrheit erhält, gilt als sicher. Mögliche Gegenkandidaten sind bislang nicht bekannt. Zu der europäischen Parteienfamilie EVP gehören neben der deutschen CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die italienische Forza Italia oder Spaniens konservative Volkspartei PP.

Parteifreunde: Perspektive für Wirtschaft schaffen

Der thüringische CDU-Landeschef Mario Voigt sagte bei seinem Eintreffen zu der Sitzung, die nächste Legislatur nach der Europawahl im Juni werde ganz wichtig für Europa werden. "Geopolitisch sind wir wahnsinnig herausgefordert. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas steht auf dem Spiel." Daher werde es "darum gehen, dass wir wieder an die Werte und Traditionen anknüpfen, die Europa groß gemacht haben". Deswegen werde er sich "dafür einsetzen, dass das unsinnige Verbrennerverbot zurückgenommen wird. Das schadet dem Automobilstandort und schwächt vor allen Dingen auch Deutschland." Von der Leyen habe Europa in schwierigen Zeiten gut durch unsicheres Wasser gesteuert.

Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung sagte, es gehe nun darum, eine Perspektive für die Wirtschaft zu schaffen. "Wir brauchen einen Clean Deal für nachhaltiges Wachstum in Europa. Wir müssen Klimaschutz und Wirtschaft zusammenbringen." Dafür setze die CDU auf saubere Technologien statt auf dirigistische Regeln.

Zur Rücknahme des Verbrenner-Verbots auf EU-Ebene sagte Jung. "Wir sind uns mit Ursula von der Leyen einig, dass es auf die CO2-Bilanz ankommt." Bei einem Treffen mit dem CDU-Präsidium am Sonntagabend habe von der Leyen deutlich gemacht, "dass es auch ihr Weg ist, der von uns unterstützt wird. Dass es auf die CO2-Bilanz ankommt." Ein Elektroauto sei klimafreundlich, wenn es mit erneuerbaren Energien betrieben werde, sagte Jung. Dies könne aber auch mit sogenannten E-Fuels gemacht werden. "Das liegt in Europa auf dem Tisch. Ursula von der Leyen unterstützt es. Es kommt darauf an, was an CO2 rauskommt." Beim Klimaschutz müsse technologieoffen vorgegangen werden.

Von der Leyen galt als Idealbesetzung

Als Präsidentin der EU-Kommission ist von der Leyen seit dem 1. Dezember 2019 Chefin von rund 32.000 Mitarbeitern, die unter anderem Vorschläge für neue EU-Gesetze machen und die Wahrung der Europäischen Verträge überwachen. Zudem sitzt die 65-Jährige bei fast allen großen internationalen Gipfeltreffen wie G7 oder G20 als EU-Repräsentantin mit am Tisch. Das US-Magazin "Forbes" kürte von der Leyen erst jüngst wieder zur "mächtigsten Frau der Welt".

Für den Job an der Kommissionsspitze galt sie zumindest auf dem Papier bereits 2019 als Idealbesetzung. Von der Leyen wurde 1958 in Brüssel geboren, in dem Jahr, als Walter Hallstein als erster und bis zu von der Leyen letzter Deutscher Chef der Kommission wurde. Für diese Kommission arbeitete von der Leyens Vater, der spätere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht. Die Tochter ging auf die Europaschule, auch deshalb spricht sie gut Französisch und Englisch.