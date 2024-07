Orbán ist zu einem plötzlichen Besuch bei Wladimir Putin in Moskau aufgeschlagen. Zuvor warb er noch in Kiew für einen Waffenstillstand.

Von der Leyen kritisiert Beschwichtigungspolitik Orbáns

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilt den Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán in Moskau. "Beschwichtigungspolitik wird Putin nicht aufhalten", schrieb die deutsche Spitzenpolitikerin auf der Internetplattform X. " Nur Einigkeit und Entschlossenheit werden den Weg zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine ebnen. "

Scholz: Orban vertritt nicht die EU

Der Europäische Rat, dessen Vorsitz Ungarn am Montag übernommen hatte, werde vom EU-Außenbeauftragten vertreten, sagte Scholz am Freitag in Berlin und fügte an: "Deshalb ist die Ratspräsidentschaft Ungarns nicht das, was diesen Besuch trägt, sondern die Tätigkeit als ungarischer Ministerpräsident."