Vor genau einem Jahr verübten Terroristen der Hamas das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust. Der überschäumende Hass dieser Attacke schwappt auch nach Deutschland. Der Publizist Michel Friedman fordert Konsequenzen.

1.139. So viele Menschen wurden beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet. 695 von ihnen waren Zivilisten, 36 Kinder und Jugendliche. Mehr noch als die schiere Zahl der Opfer entsetzte die Weltöffentlichkeit aber die unbeschreibliche Brutalität, mit der die Terroristen ihre Opfer abschlachteten.

Auch in Deutschland gingen danach Menschen auf die Straße. Allerdings nicht nur, um der Opfer zu gedenken und sich mit Israel zu solidarisieren. Seit die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Gazastreifen Vergeltungsschläge gegen die Hamas anstrengte, protestieren in Deutschland regelmäßig Menschen – vor allem gegen die humanitären Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung, aber auch explizit gegen Israel. Der Publizist Michel Friedman ist enttäuscht über den Umgang Deutschlands mit dem Massaker, das sich heute zum ersten Mal jährt.

t-online: Herr Friedman, Sie haben einmal gesagt, Sie glaubten nicht an einen Gott, aber Sie glaubten an den Menschen. Hat der 7. Oktober des vergangenen Jahres diesen Glauben in Ihnen erschüttert?

Michel Friedman: Wer an Menschen glaubt, denkt realistischerweise an alle Möglichkeiten, die in uns stecken. Das eine ist die unglaubliche Fähigkeit, Leben zu entwickeln, zu lieben, solidarisch zu sein, Empathie zu haben, Zukunft miteinander aufzubauen. Aber die andere Seite des Menschen war immer auch schon Zerstörung, Barbarei, Mord und Hass. Wir erlebten am 7. Oktober leider, dass die zweite Beschreibung lebendig wird. Wir erlebten nicht nur das Töten an sich, das schon unverzeihlich ist, sondern wir erlebten, wie Babys verbrannt, tote Frauen vergewaltigt, Videos aufgezeichnet und dann in den sozialen Medien Millionen mal geklickt und mit Zuspruch beantwortet wurden.

Wir erlebten die totale Enthumanisierung. Das ist am 7. Oktober in einer Art und Weise geschehen, die den schlimmsten Tag, das größte Massaker nach der Shoah in die Realität umgesetzt hat. Erst recht und umso mehr, da es Juden und jüdische Menschen getroffen hat.

Aber?

Das entmutigt mich nicht, an den Menschen zu glauben. Wenn wir aufhören, an den Menschen zu glauben, wenn wir in Misstrauen und Zynismus leben, wird diese Welt keine Zukunft haben. Das heißt ja nicht, dass man naiv ist, sondern das heißt, dass wir alles versuchen müssen, um vor allem junge Menschen wieder mit Liebe und Respekt von den Eltern, aber auch in Freiheit und unter menschlichen Umständen aufwachsen zu lassen, damit der Hass keine Chance hat.

Den Hass des 7. Oktober beobachten wir derzeit fast tagtäglich auch auf den Straßen in Deutschland. Allein die Berliner Staatsanwaltschaft bearbeitet seit diesem Tag derzeit gut 3.200 Fälle, in denen Antisemitismus im Kontext des Nahostkonflikts eine Rolle spielt. Was haben wir als Land, als Gesellschaft falsch gemacht, dass dieser offene Hass auf alles Jüdische wieder Straßenalltag werden konnte?

Hass ist hungrig. Hass wird nie satt. Michel Friedman

Hass ist hungrig. Hass wird nie satt. Und wenn Hass öffentlich gegen Menschen gerichtet wird, ist das keine Meinung, sondern eine Straftat. Judentum erlebt in Deutschland leider seit 1945 immer noch den rechtsextremistischen Judenhass und seit 2022 ...

... also seit der Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz.

Seitdem ist es offiziell: Der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie in unserem Land, aber auch die größte Gefahr für jüdisches Leben. In den letzten Jahren aber, vor allem seit dem 7. Oktober, sehen wir etwas, bei dem man lange weggeschaut hat: Hass radikalisierter Muslime, die in Deutschland leben, auch deutscher Muslime, unterstützt von einem Linksextremismus, dessen Israel-Verachtung nicht erst bei den Diskussionen um die Documenta 2022 aufgefallen war.