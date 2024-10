In drei Wochen wird in den USA gewählt und danach wird es in den Vereinigten Staaten eine Zeit des Übergangs geben. Joe Biden tritt als US-Präsident ab, Kamala Harris oder Donald Trump ziehen ins Weiße Haus ein. In dieser Zeit werden die Amerikaner mit dem politischen Machtwechsel beschäftigt sein, nicht mit dem Krieg in der Ukraine. Deshalb hofft Kiew natürlich darauf, dass Biden noch in seiner Amtszeit die militärische Unterstützung erweitert. Putin wiederum könnte von innenpolitischem Chaos in den USA profitieren.