Wladimir Putin feiert beim Brics-Gipfel in Kasan seine militärischen Erfolge in der Ukraine. Fest steht: Der Kremlchef setzt weiterhin auf einen militärischen Sieg – und das wird zunehmend zum Ärgernis für Russlands Partner.

Gelegentlich gibt es erstaunliche Parallelen zwischen der Welt des Fußballs und der internationalen Politik. Auch in den internationalen Beziehungen gibt es Staaten, die vor allem dann an der Seite anderer Länder stehen, wenn sie diese für stark und erfolgreich halten. Also ist auch hier jenes Phänomen zu beobachten, das im Sport gerne mit dem Begriff "Erfolgsfans" umschrieben wird.

Oder kurz gesagt: Auch in der internationalen Politik möchte niemand an der Seite eines Verlierers stehen.

Deswegen gab sich Kremlchef Wladimir Putin beim Brics-Gipfel in Kasan am Dienstag und am Mittwoch größte Mühe, sich in zahlreichen bilateralen Gesprächen mit den Staats- oder Regierungschefs aus China, Indien, Südafrika und Ägypten als Sieger zu präsentieren. Zumindest lobte er in diesen Gesprächen laut Kremlangaben die militärischen Erfolge seiner Armee im Ukraine-Krieg. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Mittwoch: "Er unterstreicht den Unwillen der ukrainischen Seite zu irgendwelchen Gesprächen und die sehr, sehr positive Dynamik für die russischen Streitkräfte an der Front."

Putin prahlt – und das hat einen Grund: Seine Freunde im Brics-Bündnis verlieren langsam die Geduld. Für sie ist Russlands Krieg ein Klotz am Bein, der die Entwicklung der Weltwirtschaft schwächt und somit auch das Wachstum vieler aufstrebender Volkswirtschaften. Der russische Präsident spielt auf Zeit, gibt sich stark, um für Geduld zu werben. Doch der Druck steigt auch auf Russland.

Russland möchte Krieg fortführen

Beim Brics-Treffen der aufstrebenden Volkswirtschaften wurde erneut klar, dass Putin an seinen Kriegszielen festhält. Welche genau das sind, ist weiterhin unklar. Entweder die komplette Eroberung der vier von Russland im Jahr 2022 völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Provinzen oder der Austausch der Regierung in Kiew. Alles ist weiterhin möglich, fest steht nur: Putin sieht sich durch die militärischen Erfolge seiner Armee in der Ostukraine aktuell auf der Siegerstraße. Gleichzeitig ist Russlands Kriegsbilanz eine Katastrophe. Zehntausende Tote, wirtschaftliche Entkoppelung vom Westen, Putin hat Russland zum Juniorpartner von China gemacht und gleichzeitig sein Land durch den Krieg konventionell in Teilen entmilitarisiert.

Die Brics-Staaten demonstrieren in Südafrika Einheit: Danach Xi Jinping verschwand Xi Jinping plötzlich. (Quelle: ALET PRETORIUS/reuters) Was sind die Brics-Staaten? Die Gruppe wurde 2009 von Brasilien, Russland, Indien und China gegründet, ein Jahr später trat Südafrika bei. Die Anfangsbuchstaben dieser fünf Länder führten zur Bezeichnung Brics-Gruppe. Anfang 2024 kamen Äthiopien, der Iran, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate hinzu. Saudi-Arabien hat seine Mitgliedschaft noch nicht formalisiert.

Diese Bilanz ist im Detail noch verheerender. Deshalb ist es keine Überraschung, dass Putin in einer Zeit, in der er militärischen Rückenwind hat und gleichzeitig den Westen als unentschlossen und schwach wahrnimmt, weiterhin auf eine Fortführung des Krieges setzt. Schließlich geht es dabei aus seiner Perspektive nicht nur um eine Kriegsbilanz, sondern auch um sein Vermächtnis.

Der Rest der Brics-Staaten hat sich in den vergangenen zweieinhalb Kriegsjahren vor allem darin ausgezeichnet, die Füße stillzuhalten, während Putin sein Nachbarland überfiel. China profitierte machtpolitisch davon, und es gibt in Peking keinerlei Interesse daran, dass Putin den Krieg und danach vielleicht die Macht in Russland verliert. Für Indien wiederum ist der Ukraine-Krieg geografisch weit weg, und die indische Regierung kauft nur allzu gern billige russische Rohstoffe.

Allgemein nahmen die Brics-Staaten den Krieg überwiegend als Ärgernis wahr, weil er den Welthandel stört. Aber würde Russland als Sieger hervorgehen, in diesem Abnutzungskonflikt das westliche Bündnis in die Schranken weisen und damit die Schwäche der demokratischen Systeme herausstellen, würden das etwa die Staatsführungen Chinas und des Iran als Genugtuung wahrnehmen. In ihren Augen wäre es eine Niederlage der ehemaligen Kolonialisten.

Putin bekommt sanften Druck