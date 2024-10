Libanesische Raketen töten fünf Menschen in Israel

Drei Palästinenser bei Militäreinsatz nahe Tulkarem getötet

Die israelische Armee spricht von einem Anti-Terror-Einsatz in der Region. "Eine Drohne hat aus der Luft eine Zelle bewaffneter Terroristen angegriffen, die unsere Soldaten beschossen haben", teilt das Militär mit. Der Einsatz dauere noch an.

Berichte über israelischen Angriff auf Krankenhaus in Beit Lahia

Die israelische Armee hat die Klinik seit Beginn des Gaza-Kriegs bereits mehrmals belagert. Erst am Montag hatte sie einen Einsatz dort für beendet erklärt. Auf dem Gelände der Kamal-Adwan-Klinik seien rund 100 Terrorverdächtige festgenommen worden, die sich teils in dem Krankenhaus verschanzt hätten, erklärt ein Militärsprecher.

Drohne aus dem Libanon abgewehrt

4.55 Uhr: Die israelischen Verteidigungskräfte geben an, eine Drohne aus dem Libanon abgeschossen zu haben. Kurz zuvor waren in Nahariya und den benachbarten Städten in Westgaliläa Sirenen zu hören. Mehrere aus dem Libanon abgefeuerte Raketen seien auf freiem Feld in Obergaliläa eingeschlagen, berichtet die "Times of Israel".