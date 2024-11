Trump besucht mit Musk und Kennedy Kampfsport-Spektakel

Lara Trump könnte bald US-Senatorin werden

Am Donnerstag sagte der republikanische Senator von Florida, Rick Scott, er hoffe, dass Trump seine Schwiegertochter auswähle, und schloss sich damit seinen Kollegen Lindsey Graham und Katie Britt an. Auch die Abgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida hat sich öffentlich hinter Trump gestellt, berichtet die US-Politikwebseite "The Hill". Die Trump-Schwiegertochter hatte als Co-Vorsitzende die Wahlkampagne des designierten Präsidenten geführt. In Interviews hatte sie bereits Interesse am Senatoren-Job bekunden. "Wenn man mich darum bittet, würde ich es ernsthaft in Erwägung ziehen, aber ich habe noch nichts von Gov. DeSantis gehört. Wir werden also sehen, was passiert", sagte sie in einem Interview mit dem US-Sender Fox.