Von t-online , jse Aktualisiert am 21.11.2024 - 16:05 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (r.) und sein Ex-Verteidigungsminister Joav Galant: Beide werden jetzt per Haftbefehl gesucht. (Quelle: Shir Torem/POOL FLASH 90/AP/dpa/dpa-bilder)

Gegen Benjamin Netanjahu, Joav Galant und den wahrscheinlich toten Hamas-Chef Mohammad Deif gibt es internationale Haftbefehle. Die Vorwürfe sind vielfältig.

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, unter anderem das Aushungern von Zivilisten: Die Vorwürfe, die der Internationale Strafgerichtshof (ICC) Benjamin Netanjahu und Israels Ex-Verteidigungsminister Joav Galant macht, wiegen schwer. Das Gericht hat nun einen internationalen Haftbefehl gegen die beiden Israelis sowie den als tot geltenden Hamas-Anführer Mohammad Deif erlassen. Sie folgen damit einem Antrag des Chefanklägers Karim Khan aus dem Mai.

Was wird Netanjahu, Galant und Deif genau vorgeworfen?

Das Gericht sagt, dass Galant und Netanjahu verantwortlich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, die "Teil eines systematischen Angriffes auf Zivilisten in Gaza" darstellen. Sie hätten absichtlich und wissentlich der Zivilbevölkerung in Gaza Dinge vorenthalten, "die für deren Überleben notwendig" wären. Dazu gehören Nahrungsmittel, Wasser, Medizin, Treibstoff und Strom.

Dazu hätte es keine militärische Notwendigkeit gegeben. Auch Hilfslieferungen nach Gaza hätten Netanjahu und Galant blockiert. Viele Hilfsangebote hätte Israel nur nach internationalem Druck zugelassen. Es bestünde Grund zur Annahme, dass Netanjahu und Galant damit Umstände herbeigeführt hätten, die "kalkuliert sind, die Zivilbevölkerung Gazas in Teilen zu zerstören". Auch Kinder seien dadurch verhungert und verdurstet. Nicht alle Voraussetzungen für eine Anklage wegen Vernichtung seien gegeben, wohl aber für eine Anklage wegen "des Kriegsverbrechens Mord".

Hamas-Anführer Mohammad Deif werden ebenfalls eine Vielzahl von Verbrechen vorgeworfen – unter anderem Mord, Vernichtung, Folter, Vergewaltigung und Geiselnahme. Einige dieser Vorwürfe beziehen sich auf die Attacken des 7. Oktober 2023, andere auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas seitdem. Deif soll bei einem israelischen Angriff im Juli ums Leben gekommen sein. Der Antrag auf Haftbefehl wurde allerdings bereits zuvor gestellt.

Kann Netanjahu nun keine Staatsbesuche mehr antreten?

Das Gericht mit Sitz in Den Haag hat selbst keine Möglichkeiten, die Haftbefehle auch zu vollstrecken. Aber seine 124 Mitgliedsstaaten – darunter Deutschland – sind dazu verpflichtet, die Gesuchten festzunehmen, sobald sie sich in ihrem Hoheitsgebiet befinden. Damit werden die Reisemöglichkeiten für die Gesuchten stark eingeschränkt. Grundlage ist das Römische Statut von 1998.

Doch nicht alle Staaten haben sich verpflichtet, sich an die Anordnungen des Gerichtes zu halten. Unter anderem die USA, Russland oder China haben das Statut nicht unterzeichnet und erkennen die Autorität des ICC nicht an. Ein Sonderfall ist die Ukraine, die das Römische Statut nicht unterzeichnet hat, sich aber in Erklärungen von 2014 und 2015 der Gerichtsbarkeit des ICC für Verbrechen seit November 2013 unterworfen hat.

"Dunkler Tag für die Menschheit": Israel reagiert empört auf Haftbefehl gegen Netanjahu

Die Bundesregierung hat sich bislang noch nicht zu der Frage geäußert, wie sie sich zu dem Haftbefehl gegen Netanjahu und Galant verhalten will. Frankreichs Regierung will sich nach Angaben eines Sprechers des Außenministeriums noch nicht festlegen, ob sie Netanjahu festnehmen würde. Die Frage sei rechtlich kompliziert. Er wolle sich dazu noch nicht äußern, so der Sprecher.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hingegen hat alle Mitgliedsländer aufgerufen, den internationalen Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und andere Verantwortliche zu achten. Die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag sei rechtsverbindlich, sagte Borrell am Donnerstag in der jordanischen Hauptstadt Ammann. Alle EU-Staaten seien als Vertragsparteien "verpflichtet, die Gerichtsentscheidung umzusetzen".

