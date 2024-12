Sonntag, 22. Dezember

Syriens neuer Machthaber: Keine Waffen außerhalb von Staatskontrolle

18.28 Uhr: Der neue faktische Machthaber in Syrien, Ahmed al-Scharaa, sagt, er werde in seinem Land keinen Waffenbesitz außerhalb der Staatskontrolle dulden. Zugleich kündigt er an, in den nächsten Tagen die neue Struktur der syrischen Streitkräfte bekanntzugeben.

Türkischer Außenminister in Damaskus: Kein Platz für PKK-YPG in Syrien

16.35 Uhr: Für die kurdische Miliz PKK-YPG ist nach den Worten des türkischen Außenministers Hakan Fidan künftig kein Platz in Syrien. Bei einem Besuch in Damaskus sagt Fidan, die Militanten besetzten illegal syrisches Gebiet. Zugleich spricht sich Fidan dafür aus, all die gegen das Assad-Regime verhängten Sanktionen zu beenden, um Syrien wieder aufbauen zu können. Nach einem Treffen mit der HTS-Spitze betont Fidan zudem, die internationale Gemeinschaft müsse mit der neuen Regierung in Damaskus interagieren.

Fünf Menschen sterben bei türkischem Drohnenangriff

11.02 Uhr: Türkische Besatzungstruppen sollen in Syrien mit einer Drohne ein Fahrzeug in der Provinz Hassake beschossen und drei Zivilisten getötet haben. Das meldet die kurdische Nachrichtenagentur Hawar. Zwei Verletzte, darunter auch eine Frau, seien später ihren schweren Verletzungen erlegen, teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Damit sei die Zahl der Toten auf fünf gestiegen.

Die kurdischen Sicherheitskräfte in der Region sprachen von einem "Verbrechen in einer Reihe von unverhohlenen Verletzungen des Völkerrechts und der Menschenrechte".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Freitag gesagt, es sei "an der Zeit, die in Syrien existierenden Terrorgruppen auszulöschen" – und nannte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die IS-Miliz sowie die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und deren "Verbündete". Als solche betrachtet Ankara die innerhalb der SDF dominierenden kurdischen YPG-Einheiten.