Im Norden Syriens explodiert eine Bombe. Gegen Netanjahus Frau soll ermittelt werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Autobombe explodiert im Norden Syriens

3.10 Uhr: Im Zentrum der kurdisch kontrollierten Stadt Manbidsch im Norden Syriens ist am Freitagabend eine Autobombe explodiert. Dabei kam es zu Sachschäden – Opfer gab es zunächst keine, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte. Demnach bekannte sich zunächst niemand zu dem Anschlag. Auch der Rettungsdienst Weißhelme meldete die Explosion: "Eine Autobombe ist vor der großen Moschee im Zentrum von Manbidsch explodiert", erklärte die Organisation bei Telegram.

Laut der Beobachtungsstelle mit Sitz in London handelt es sich um den zweiten Angriff dieser Art innerhalb weniger Tage. Den Aktivisten zufolge waren am Dienstag in Manbidsch zwei Menschen durch Bomben in einem Auto getötet worden.

Freitag, 27. Dezember

Israels Armee in Klinik im Gazastreifen im Einsatz

14.01 Uhr: Israels Armee ist nach israelischen und palästinensischen Angaben seit dem Morgen in einer Klinik im Gazastreifen im Einsatz. "Das Kamal-Adwan-Krankenhaus dient als Hochburg der Hamas-Terroristen im Norden Gazas", heißt es in einer Mitteilung der Armee. Israelische Einsatzkräfte gingen dort und in der Umgebung gegen die Organisation vor. Sie nutze das Krankenhaus für militärische Aktivitäten und als Versteck.

Ein hochrangiger Mitarbeiter der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sagte, Israel habe das medizinische Personal und Patienten aufgefordert, das Krankenhaus in Beit Lahia zu verlassen. Die Armee habe rund 170 Menschen im Hof der Klinik versammelt und Dutzende verhaftet. Die Kommunikation mit den anderen Betroffenen sei abgebrochen. Ihr Schicksal sei unbekannt. Palästinensische Berichte sprachen von 350 Menschen, darunter 170 Mitarbeiter der Klinik, die sich im Hof hätten versammeln müssen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Israel greift bei libanesisch-syrischem Grenzübergang an

11.56 Uhr: Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben am frühen Morgen im Libanon nahe einem Grenzübergang zu Syrien angegriffen. Ziel sei Infrastruktur der Hisbollah gewesen, die nach Militärangaben von der Schiitenmiliz zum Waffenschmuggel genutzt wurde. Die Luftwaffe griff demnach nahe dem Grenzübergang bei Dschanta in der Bekaa-Ebene an. Das Militär wirft der Hisbollah vor, zivile Infrastruktur für "terroristische Aktivitäten" zu nutzen.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet, israelische Kampfflugzeuge hätten mehrere Ziele in der Bekaa-Ebene nahe der syrischen Grenze im Osten des Landes angegriffen. Libanesische Sicherheitskreise bestätigten die Angriffe.

Frau bei Messerangriff in Israel getötet

10.41 Uhr: In Israel hat ein Palästinenser eine Frau bei einem Messerangriff getötet. Die ältere Frau sei zunächst nach Wiederbelebungsmaßnahmen bewusstlos und mit Stichwunden in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Die Klinik stellte eigenen Angaben zufolge bei ihrer Ankunft den Tod der Frau fest.

Israels Polizei spricht von einem Terrorangriff. Einsatzkräfte hätten den Tatverdächtigen "neutralisiert" und festgenommen, teilt sie weiter mit. Laut dem israelischen Rettungsdienst Zaka wurde der Mann schwer verletzt. Israelische Medien berichten, Sicherheitskräfte hätten den Palästinenser nach der Tat in Herzlija nördlich von Tel Aviv angeschossen. Polizeiangaben zufolge soll der 28-Jährige aus dem Westjordanland stammen.

Israel kritisiert deutschen Botschafter Seibert nach X-Post

10.31 Uhr: Israels Außenministerium kritisiert den deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert, nach einem Post über womöglich an Unterkühlung gestorbenen Säuglingen im Gazastreifen. Ein Sprecher des Außenministeriums wirft Seibert vor, sich dabei nicht auf verifizierte Fakten, sondern Annahmen gestützt zu haben. "Es wurde bereits so oft bewiesen, dass Ärzte in Gaza Hamas-Propaganda statt Fakten veröffentlichen", schreibt der Sprecher auf der Plattform X am späten Donnerstagabend.