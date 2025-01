Hamas: Könnten in "erster Phase" 34 Geiseln freilassen

USA bauen offenbar Militärbasis in Kobane

6.41 Uhr: Die USA bauen offenbar eine neue Militärbasis im Norden Syriens. So kursieren in den sozialen Medien Bilder und Videos, die dies belegen sollen, berichtet das Portal "The War Zone". Darauf soll man rund 50 Fahrzeuge sehen, unter anderem Tieflader, die sich auf dem Weg in die syrische Stadt Kobane befinden. Die Sichtung der US-Konvois mit Baumaterialien bestätigt auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie wurden offenbar von den kurdischen SDF begleitet.

Die Arbeiten sollen laut des Berichts zeitnah beginnen, die USA möchten demnach ihre Präsenz in der Region aufgrund der militärischen Spannungen in der Region ausbauen. Zuletzt gab es immer wieder Kämpfe zwischen den kurdischen Truppen und der von der Türkei unterstützten Syrischen Nationalen Armee (SNA) in der Nähe von Kobane. Die Kurden bezeichnen das Gebiet im Norden Syriens als Rojava.

Außenministerin Baerbock reist nach Damaskus

06.07 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock ist rund vier Wochen nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad zu einem unangekündigten Besuch nach Syrien gereist. Die Grünen-Politikerin ist von Zypern aus nach Damaskus geflogen. In der syrischen Hauptstadt will sie im Auftrag der Europäischen Union gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Noël Barrot unter anderem mit den neuen De-facto-Herrschern sprechen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Offenbar erneut israelischer Luftangriff in Syrien

5.14 Uhr: Israels Luftwaffe hat nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten erneut Ziele in Syrien angegriffen. Kampfflugzeuge hätten in der Nacht militärische "Verteidigungsfabriken" der gestürzten syrischen Regierung südlich von Aleppo angegriffen, teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht mit. Angaben zu möglichen Opfern gibt es zunächst nicht. Das israelische Militär schweigt sich zunächst aus. Es seien gewaltige Explosionen zu hören gewesen, teilt die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien in der Nacht weiter mit.