PKK-Anführer Abdullah Öcalan hat in einem historischen Aufruf die separatistische Terrororganisation aufgefordert, die Waffen niederzulegen und sich aufzulösen. Bei aller Euphorie bleiben viele Fragen offen.

Es begann alles mit einem Handschlag. In der ersten Sitzung nach der parlamentarischen Sommerpause am 1. Oktober des vergangenen Jahres ging der Vorsitzende der nationalistischen MHP, Devlet Bahçeli, zu den Reihen der prokurdischen DEM-Abgeordneten und schüttelte mehreren von ihnen die Hand. Damals konnte niemand ahnen, dass diese überraschende Geste fünf Monate später in Öcalans Aufruf zur Auflösung der PKK münden würde.

Nach den Szenen im Parlament im vergangenen Herbst reisten mehrere Abgeordnete der DEM-Partei insgesamt dreimal auf die Insel Imrali, wo Öcalan, Gründer und Anführer der kurdischen Terrororganisation PKK, seit mehr als 25 Jahren in Einzelhaft eine Freiheitsstrafe absitzt.

Unterdessen schlug Bahçeli, der in der Vergangenheit, als er noch nicht mit Erdoğan koalierte, mehrfach und öffentlich die Hinrichtung von Öcalan gefordert hatte, überraschend vor, Öcalan solle unter dem Dach des Parlaments sprechen und die Auflösung der PKK verkünden. Bahçeli stellte ihm im Gegenzug sogar Hafterleichterungen in Aussicht.

Ein historischer Aufruf

Knapp fünf Monate später, am vergangenen Donnerstag, verlesen Abgeordnete der Imrali-Delegation in einem Istanbuler Hotel den Brief des PKK-Anführers, zunächst auf Türkisch, dann auf Kurdisch. Der Öcalan-Brief enthält mehrere wichtige Botschaften, die wichtigste jedoch: Die PKK solle die Waffen niederlegen, den bewaffneten Kampf beenden und sich anschließend selbst auflösen.

Bei aller Freude über den möglichen Frieden, der nach mehr als vierzig Jahren bewaffneten Kampfes eintreten könnte, bleiben weiterhin zentrale Fragen unbeantwortet und viele Menschen im Land sind angesichts des gescheiterten "Lösungsprozesses" von 2013 bis 2015 weiterhin skeptisch.

Wie wird die militärische Führungsriege der PKK in den Kandil-Bergen im Nordirak auf diese Botschaft reagieren? Ist Öcalan überhaupt noch eine Führungsfigur für die PKK-Kämpfer? Was passiert mit all den Kämpfern und den Waffen der PKK nach einer Selbstauflösung? Was passiert mit Öcalan selbst? Hat die Türkei überhaupt die rechtliche Basis für eine friedliche Beendigung dieses blutigen Konflikts?

(Quelle: Friedrich-Naumann-Stiftung) Zur Person Aret Demirci ist Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) in Istanbul. Zuvor leitete er das Büro der Stiftung in Beirut. Aufgrund der angespannten Lage im Libanon wurde sein Wechsel in die Türkei vorgezogen. Bereits zuvor war er als Projektkoordinator im Istanbuler FNF-Büro tätig.

Erdoğans verborgenes Eigeninteresse

Kritiker befürchten, dass es bei der "Türkei ohne Terror", wie der Prozess seitens der Regierung genannt wird, in erster Linie gar nicht darum geht, den bewaffneten Konflikt zwischen dem türkischen Staat und der kurdischen PKK zu beenden. Sondern darum, Präsident Erdoğan mindestens eine weitere Amtszeit zu ermöglichen. Nachdem mehrere Abgeordnete der Opposition zur Regierungspartei übergelaufen sind, kommt die regierende AKP gemeinsam mit ihren kleinen Koalitionspartnern derzeit auf 324 von 600 Sitzen im Parlament.

In den kommenden Wochen und Monaten wird mit weiteren Überläufern gerechnet. Falls die DEM zu einer Verfassungsänderung überredet werden kann, die auch einige Elemente der kulturellen und sprachlichen Gleichstellung der Kurden beinhaltet, könnte die nötige Mehrheit von 360 Abgeordneten erzielt werden. Diese wird für eine vorzeitige Auflösung des Parlaments benötigt und macht eine weitere Kandidatur von Erdoğan möglich.

Öcalan geht so weit wie nie zuvor

Bereits 2013 hatte Öcalan zum Rückzug der PKK aufgerufen, allerdings mit der Einschränkung, dass der bewaffnete Kampf weitergehen könnte, falls die Regierung nicht kooperiere. Heute geht Öcalan weiter: Die PKK habe ihren Zweck verloren, Identität und Meinungsfreiheit seien in der heutigen Türkei möglich. Der ursprüngliche Unabhängigkeitskampf sei überholt.

Er geht also über einen bloßen Aufruf zur Waffenabgabe hinaus und fordert die komplette Auflösung der PKK, die er 1978 selbst gegründet hatte. Seine Argumentation: In der Türkei von heute gebe es keine Identitätsverleugnung und Meinungsfreiheit sei möglich. Die PKK habe in der Vergangenheit die Unterstützung der kurdischen Bevölkerung nur erhalten, weil es keine demokratischen politischen Kanäle gegeben habe – nun sei dies anders.

Was damals als eine Unabhängigkeitsbewegung begann, später in eine Autonomiebestrebung überging, wird nun vom eigenen Gründer für beendet erklärt, mit dem Argument, in der "soziologischen Realität der Türkei von heute" sei dafür kein Platz.

Eine wichtige Botschaft zwischen den Zeilen