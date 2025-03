Der radikale Kurswechsel der US-Regierung gegenüber den Verbündeten in Europa löst nicht nur in der Ukraine existenzielle Sorgen aus. Bislang galt die Nato auf dem Kontinent als Sicherheitsgarant vor einer russischen Aggression, aber diese Gewissheit ist dahin.

"Für mich wird absolute Priorität haben, Europa so zu stärken, dass wir auch wirklich Unabhängigkeit von den USA erreichen", sagte CDU-Chef Friedrich Merz nach der Bundestagswahl. Der wahrscheinliche nächste Bundeskanzler stellte gar infrage, ob die Nato beim nächsten geplanten Gipfel Ende Juni "in ihrer gegenwärtigen Form" noch existieren wird. Ähnlich tief sitzt der Schock über die neuen Verhältnisse in der EU, die jetzt 800 Milliarden Euro für eine schnelle Aufrüstung mobilisieren will.