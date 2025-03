Der Fünfpunkteplan umfasst eine Lockerung der Schuldenregeln sowie Anreize zur Steigerung der Verteidigungsausgaben, wie von der Leyen am Dienstag in Brüssel sagte. Zudem soll es einen neuen Fonds im Volumen von 150 Milliarden Euro geben, um die 27 Mitgliedstaaten bei Investitionen in die Verteidigung zu unterstützen. Insgesamt könne Europa so "nahezu 800 Milliarden Euro" mobilisieren, sagte von der Leyen.

"Wir leben in einer höchst bedeutsamen und gefährlichen Zeit"

Trump stoppt US-Militärhilfen für die Ukraine

Die Frage sei nicht mehr, ob die europäische Sicherheit wirklich bedroht ist oder ob Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen sollte, fuhr die Kommissionspräsidentin fort. "In Wahrheit kennen wir die Antworten auf diese Fragen schon lange." Die eigentliche Frage, die sich nun stelle, sei, "ob Europa bereit ist, so entschlossen zu handeln, wie es die Situation erfordert, und ob Europa bereit und in der Lage ist, so schnell und so ehrgeizig zu handeln, wie es erforderlich ist."