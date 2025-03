Nach den schweren US-Angriffen gegen ihre Stellungen im Jemen am Samstag behaupten die islamistischen Huthi-Terroristen, sie hätten den US-Flugzeugträger Harry S. Truman angegriffen. Bei dem Vergeltungsangriff gegen das Kriegsschiff im Roten Meer seien 18 Raketen und eine Drohne zum Einsatz gekommen, behauptete Huthi-Sprecher Jahia Saree am Sonntag. Die US-Armee äußerte sich nicht zu dem angeblichen Angriff.

Huthi-Anführer flüchten offenbar aus Sanaa

Nach Angaben der Huthis wurden bei den US-Angriffen am Samstag mindestens 31 Menschen getötet und 101 weitere verletzt. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Angriffe der US-Armee galten auch mehreren Zielen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Führende Mitglieder der Huthi-Miliz sollen die von ihnen kontrollierte Hauptstadt verlassen und in ländliche Gegenden geflohen sein. Das berichtete der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija.