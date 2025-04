Saint-Pierre und Miquelon

Die Wirtschaft basiert insbesondere auf Fischfang, Tourismus und Subventionen aus Frankreich . In die USA exportiert die Inselgruppe vor allem Fischprodukte. Währung ist der Euro.

Lesotho

Das BIP liegt pro Kopf bei etwas weniger als 1.200 US-Dollar . In die USA werden hauptsächlich Textilien und Diamanten exportiert.

Kambodscha

In dem südostasiatischen Land Kambodscha leben 13,9 Millionen Menschen. Hauptwirtschaftszweige sind Textilien, Landwirtschaft und Tourismus.

In die USA werden besonders Halbleitergeräte, Textilien und Schuhe exportiert. Die Vereinigten Staaten sind der größte Exportmarkt des Landes – rund 40 Prozent der Ausfuhren gehen in die USA. Im Jahr 2024 belief sich der Wert der US-Exporte auf fast zehn Milliarden Dollar.

Laos

In Laos leben auf 236.800 Quadratkilometern 7,8 Millionen Menschen. Umgeben ist das Land von Thailand , Vietnam, Kambodscha, China und Myanmar. Das Land wird offiziell als eines der am wenigsten entwickelten der Welt geführt, wollte diese Bewertung aber eigentlich bis 2026 hinter sich lassen.

Wirtschaftsfaktoren sind besonders Exporte von Rohstoffen wie Gold und Kupfer. In die USA exportierte Laos 2023 Waren im Wert von 306 Millionen Dollar, insbesondere optische Fasern sowie Leder- und Strickwaren. Seit 2018 sind die Exporte in die Vereinigten Staaten jährlich um rund 15 Prozent angewachsen.

Madagaskar

Die mit 587.041 Quadratkilometern fünftgrößte Insel der Welt liegt im Indischen Ozean 400 Kilometer vor der Küste Ostafrikas und hat 32,4 Millionen Einwohner. Die Wirtschaft basiert hauptsächlich auf Landwirtschaft, Tourismus und Bergbau. Fast drei Viertel der Bevölkerung leben in Armut.

2024 exportierte Madagaskar Waren im Wert von 733,2 Millionen Dollar in die USA – insbesondere Vanille, Textilien und Mineralien.

Vietnam

Die sozialistische Republik Vietnam liegt in Südostasien und grenzt unter anderem an China. Hier leben auf 331.345 Quadratkilometern rund 102 Millionen Menschen. 2024 exportierte Vietnam Waren im Wert von 142,5 Milliarden Dollar, besonders elektronische Geräte, Maschinen und Möbel, in die USA.