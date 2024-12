Die strategische Lage am Horn von Afrika und am Roten Meer macht diesen Konflikt zu einer Angelegenheit von globaler Bedeutung. Internationale Akteure wie die UN und die USA haben mehrfach versucht, zu vermitteln, allerdings bislang ohne nachhaltigen Erfolg. China, ein wichtiger wirtschaftlicher Partner sowohl Äthiopiens als auch Ägyptens, könnte aufgrund seiner starken Verbindungen in der Region eine entscheidende Rolle spielen.

Solche Bemühungen verdeutlichen, wie eng die regionalen Spannungen mit globalen Interessen verwoben sind. Ägypten ist die stärkste Militärmacht Afrikas, während Äthiopien mit Unterstützung aus der Brics-Gruppe und von Staaten wie der Türkei rechnet. Das ostafrikanische Land ist seit Anfang 2024 Mitglied der Brics-Organisation der aufstrebenden Schwellenländer.

Ein Szenario, das Beobachter als besonders gefährlich einschätzen, ist der Einsatz des Wassers als Druckmittel. "Je länger wir abwarten, desto höher das Risiko einer Eskalation", warnte Sicherheitsexperte Galland. Würde Äthiopien den Wasserfluss nach Ägypten in Trockenzeiten absichtlich drosseln, könnten die Konsequenzen für die Landwirtschaft und das Leben am Nil katastrophal sein. Umgekehrt könnte ein Angriff auf die GERD zu einer humanitären Krise in Äthiopien führen.

Hoffnung auf diplomatische Lösung

Trotz der angespannten Lage gibt es Ansätze für eine diplomatische Lösung. Die Idee einer multilateralen Verwaltung des Nilwassers – wie sie am Senegal-Fluss erfolgreich umgesetzt wurde – könnte ein Modell sein.

Im Jahr 1972 schlossen sich die Anrainerstaaten Senegal, Mauretanien, Guinea und Mali zusammen, um gemeinsam die Infrastruktur zu finanzieren und den Fluss nachhaltig zu nutzen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor war, ein gemeinsames Leitungskomitee zu etablieren, das wissenschaftliche und technische Informationen bereitstellt und deren Nutzung koordiniert. Alle beteiligten Staaten tauschen also wissenschaftliche und technische Daten aus und entscheiden gemeinsam über die Wasserentnahme und Staudamm-Management.

Darüber hinaus könnten externe Akteure wie China oder die Türkei als Vermittler auftreten. Beide Länder haben strategische Interessen in der Region und könnten mit diplomatischem Druck auf alle Seiten einwirken.

Der Nil-Konflikt zeigt, wie verwundbar Staaten durch den Zugang zu Ressourcen werden können. Die Abhängigkeit Ägyptens und Äthiopiens von diesen Ressourcen macht den Konflikt besonders brisant. In einer Welt, in der Wasser immer knapper wird, könnte der Streit um die GERD ein Vorbote für zukünftige Spannungen sein. Das zeigt der Konflikt um Wasser in Afrika, aber auch zwischen Iran und Afghanistan oder zwischen Indien und Pakistan gibt es vergleichbaren Streit.