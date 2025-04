Game of Thrones - das Spiel zur Serie

Während die USA neue Zölle verhängen, knüpft Indien neue Allianzen. Die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft könnte so noch ein Problem für die EU werden.

"Die Tugenden der alten Weltordnung sind überbewertet", sagte Indiens Außenminister S. Jaishankar Mitte März auf einer Konferenz in Neu-Delhi. Regelmacher und Regelnehmer hätten unterschiedliche Perspektiven, und Indien habe oft am empfangenden Ende dieser Regeln gestanden. "Wenn der Westen in andere Länder eingreift, geschieht das angeblich im Namen der Demokratie. Wenn andere dasselbe tun, gilt es als böswillig. Eine globale Ordnung braucht Fairness – und eine grundlegende Konsistenz der Standards."

Indien ist nicht mehr der stille Beobachter globaler Machtspiele. Es ist Akteur mit eigener Agenda. Das Land wird umworben: von den USA, die es als Gegengewicht zu China sehen, und von Europa, das seine wirtschaftlichen Abhängigkeiten diversifizieren will. Doch Indien bleibt unbequem: Es hält Distanz zum Krieg in der Ukraine, zum Konflikt in Nahost – und zur westlichen Erwartung, sich eindeutig zu positionieren. Gleichzeitig zeigt sich: Europa, insbesondere Deutschland, hat diese Entwicklung lange unterschätzt und beginnt erst jetzt, das Potenzial dieser Partnerschaft wirklich zu erkennen.

"Nicht einfach ein Aufstieg"

"Indien ist heute ein selbstbewusster, zivilisatorischer Akteur", sagt Amrita Narlikar. Die Politikwissenschaftlerin kennt beide Seiten: Zehn Jahre lang leitete sie das renommierte GIGA-Institut in Hamburg, zuvor hatte sie eine feste Stelle an der Universität von Cambridge inne. Heute lebt und forscht sie wieder in Neu-Delhi. "Was wir erleben, ist nicht einfach ein Aufstieg, sondern Emanzipation."

Europa, sagt Narlikar, habe lange ein verzerrtes Indienbild gepflegt – wenn es das Land überhaupt ernst nahm. "Als ich in Deutschland ankam, war ich erstaunt, wie wenig substanzielle Diskussion es über Indien gab. Stattdessen kam in Vorträgen über Multilateralismus regelmäßig die Frage: 'Ist es nicht gefährlich, als Frau in Indien zu leben?'"

Die Beziehung war geprägt von Missverständnissen – und einer gewissen Arroganz. "Deutschland und Indien hätten natürliche Partner sein können", sagt Narlikar. "Aber das Interesse war einseitig."

"Diese Doppelmoral kennen wir"

Das beginnt sich nun zu ändern. Nicht zuletzt, weil Indien wirtschaftlich durchstartet. Mit einem prognostizierten Wachstum von 6,6 Prozent im Finanzjahr 2024/2025 ist es die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt – deutlich vor den USA (2,4 Prozent), China (2,4-2,8 Prozent) oder Deutschland (-0,2 Prozent).

Die Bevölkerung ist jung: Das Durchschnittsalter liegt bei 28 Jahren, über 65 Prozent sind unter 35. Und digital ist Indien weit vorn: Mit dem "India Stack" hat das Land eine öffentliche digitale Infrastruktur geschaffen, die weltweit Maßstäbe setzt. "Digitalisierung, der Ausschluss korrupter Mittelsmänner, eine wachsende Mittelschicht – das alles stärkt Indiens Selbstbewusstsein", sagt Narlikar. "Und plötzlich wird das Land auch für Europa interessant."

Doch wer glaubt, Indien lasse sich einfach als "demokratisches China" umarmen, verkennt die Lage. "Indien ist nicht bereit, sich einfach in eine Ordnung einzufügen, die es nicht mitgestaltet hat", sagt Narlikar. Jaishankar formuliert es noch deutlicher: "Wenn der Westen mit den Taliban verhandelt, ist das in Ordnung. Wenn andere das tun, ist es problematisch. Diese Doppelmoral erkennen wir – und wir benennen sie."

Kooperation, wo es sinnvoll ist