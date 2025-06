Militär und Krankenwagen vor einem zerstörten Gebäude in Teheran: Es soll laut iranischen Medien in der Provin 78 Tote und hunderte Verletzte geben. (Quelle: IMAGO/Morteza Nikoubazl/imago)

Israels Armee greift am frühen Freitagmorgen Atomanlagen im Iran an. Teheran reagiert mit einem Gegenangriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Israel

Netanjahu kündigt noch für heute Gespräche mit Trump und Putin an

Wadephul auf Nahostreise: Deutschland wird kalt erwischt

Berichte: 78 Tote in Provinz Teheran – wohl auch Zivilisten getötet

Ziel der israelischen Angriffe in Teheran waren neben Militäreinrichtungen vor allem hochrangige Offiziere. Diese wurden auch in dicht besiedelten Vierteln der Millionenmetropole bei nächtlichen Attacken getroffen. Bewohner der Hauptstadt berichteten der Deutschen Presse-Agentur von mehreren zivilen Todesopfern. Viele der im Ausland oder im Exil lebenden Iranerinnen und Iraner äußerten in den sozialen Medien ihre Sorge um ihre Familien in der Heimat.

Irans Kommandeur der Luftstreitkräfte getötet

Wadephul fliegt nach Saudi-Arabien statt nach Israel

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat als Reaktion auf Israels Angriff auf den Iran und einen Gegenschlag des Ajatollah-Regimes die Route seiner Nahostreise geändert. Das erklärte der CDU-Politiker am frühen Freitagnachmittag in Kairo . Er besucht als Nächstes Saudi-Arabien . Lesen Sie hier mehr dazu.

Iranische Sicherheitskreise: Vergeltung "in naher Zukunft"

Hisbollah: Israels Angriff könnte Region in Brand setzen

Die pro-iranische Terrororganisation Hisbollah hat nach den israelischen Angriffen auf den Iran vor einem größeren Konflikt in der Region gewarnt. Alle in der jüngsten Zeit unternommenen Anstrengungen zur Wahrung von Stabilität und Sicherheit in der Region seien zunichtegemacht worden, hieß es in einer Mitteilung der mit dem Iran verbündeten Organisation. Rote Linien seien überschritten worden in der Hoffnung, die Spielregeln zu ändern. Israel gefährde "die regionale und internationale Sicherheit massiv, mit möglicherweise katastrophalen Folgen".