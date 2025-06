Newsblog zur Lage in Nahost Iran bereitet wohl Angriff auf US-Basen vor

Trump besucht eine US-Militärbasis in Katar (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Molly Riley/White House/imago-images-bilder)

Während sich die beiden Erzfeinde mit Angriffen überziehen, berät sich US-Präsident Trump mit seinen Sicherheitsberatern. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 18. Juni

Diese Bombe könnte Irans unterirdische Atomanlage zerstören

Die unterirdische Atomanlage des Iran Fordo, nahe der Stadt Gholm, gilt als Herzstück des iranischen Atomprogramms. Da die Anlage jedoch tief im Inneren eines Berges verbaut ist, würde sie sich nur mit einer speziellen bunkerbrechenden Bombe zerstören lassen. Diese besitzt derzeit jedoch ausschließlich die USA. Mehr dazu lesen Sie hier.

Iran bereitet wohl Angriff auf US-Basen vor

Die "New York Times" berichtet unter Berufung auf Beamte der US-Regierung, dass der Iran Vorbereitungen trifft, um US-Basen im Nahen Osten anzugreifen. Diese Informationen gehen laut Bericht aus der Auswertung von geheimdienstlichen Berichten hervor. Weiter gehe man davon aus, dass für den Fall, dass sich die Vereinigten Staaten an einem Angriff auf die iranische Atomanlage Fordo beteiligen, auch pro-iranische Milizen aus dem Irak und Syrien versuchen würden, US-Basen in der Region anzugreifen.

Andere Beamte sagten laut "New York Times", dass der Iran im Falle eines Angriffs damit beginnen könnte, die Straße von Hormus zu verminen. Das wäre eine Taktik, mit der der Iran versuchen könnte, US-amerikanische Kriegsschiffe im Persischen Golf in Schach zu halten.

Irans Oberster Führer Chamenei: Jetzt geht es um sein Leben

Die erneute Eskalation im Krieg mit Israel stellt die Herrschaft des iranischen Gewaltherrschers Chamenei auf die Probe. Die Hoffnung auf einen Regimewechsel ist jedoch verfrüht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Iranische Medien: Israel greift Raketenproduktionsanlage bei Teheran an

Berichten von iranischen Nachrichtenwebseiten zufolge hat Israel Angriffe auf die Raketenproduktionsanlage Khojir in der Nähe der Hauptstadt Teheran geflogen. Diese Anlage ist laut Medien im Oktober schon einmal angegriffen worden.

Irans oberster Führer Chamenei droht Israel

Inmitten der sich weiter zuspitzenden Lage richtete der oberste Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, erneut eine Drohung an den Erzfeind Israel. "Wir müssen dem zionistischen Terrorregime eine starke Antwort geben", schrieb er auf der Nachrichtenplattform X. "Wir werden gegenüber den Zionisten keine Gnade walten lassen."

Iranische Revolutionsgarden: Hyperschallraketen auf Israel abgefeuert

Teheran hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch "Hyperschallraketen" auf Israel abgefeuert. In der "elften Welle" der Angriffe auf Israel seien ballistische Hyperschallraketen des Typs "Fattah 3" abgefeuert worden, erklärten die iranischen Revolutionsgarden in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in einem staatlichen iranischen Sender. Iranische Streitkräfte hätten dabei "die vollständige Kontrolle über den Himmel der besetzten Gebiete erlangt".

Israels Militär: Weitere Angriffswelle auf Teheran gestartet

Inmitten der Spekulationen über einen möglichen Kriegseintritt der USA haben Israel und Iran ihre wechselseitigen Angriffe fortgesetzt. Die israelische Luftwaffe attackierte nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – innerhalb von weniger als einer Stunde zwei Raketensalven auf den jüdischen Staat abgefeuert. Berichte über Opfer der jüngsten Angriffe gab es aus beiden Ländern zunächst nicht.

Israels Militär meldet neuen Raketenangriff aus dem Iran

Die iranischen Streitkräfte haben nach israelischen Angaben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die zwei Angriffswellen innerhalb von weniger als einer Stunde lösten in mehreren Teilen des Landes Luftalarm aus, wie das israelische Militär mitteilte. Die Streitkräfte versuchten demnach, die Raketen abzufangen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen des Militärs Folge zu leisten. Jeweils kurz nach den beiden Angriffen durften die Menschen in den betroffenen Gebieten die Schutzräume wieder verlassen.