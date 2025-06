Newsblog zur Lage in Nahost Israel fliegt neue Angriffe auf Ziele in Teheran

18.06.2025

Rauch über Teheran: Israel fliegt neue Angriffe auf den Iran. (Quelle: Vahid Salemi/dpa)

Chamenei weist Forderungen nach Kapitulation zurück. Russland warnt vor militärischer Unterstützung Israels. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 18. Juni

Israel fliegt neue Angriffe auf Ziele in Teheran

Israels Luftwaffe hat eine neue Angriffswelle auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran geflogen. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen im Nordosten der Millionenmetropole und von schwerem Flugabwehrfeuer. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Israels Armee bestätigte, dass die israelische Luftwaffe "derzeit militärische Ziele des iranischen Regimes in Teheran" angreife.

In der Nacht hatte Israel am sechsten Kriegstag besonders intensive Angriffe auf Ziele in der Hauptstadt geflogen, die vielen Bewohnern den Schlaf raubten. Anders als in Israel gibt es in Teheran weder Warnsysteme vor Luftangriffen noch Schutzbunker für die Zivilbevölkerung.

IAEA-Chef: Keine Anhaltspunkte für iranische Atomwaffen

Der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA liegen keine Beweise für einen systematischen Versuch Irans vor, an Atomwaffen zu gelangen. Das sagte IAEA-Chef Rafael Grossi dem US-Sender CNN. Mehr dazu lesen sie hier.

Schah-Sohn poltert: "Chamenei versteckt sich wie eine feige Ratte"

Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, der zu den führenden iranischen Oppositionellen zählt, hat in einer Ansprache an das iranische Volk zum Umsturz des Regimes in Teheran aufgerufen. "Die islamische Republik ist am Ende und ist im Prozess des Untergangs", erklärt Pahlavi und fährt fort: "Chamenei hat sich wie eine feige Ratte im Untergrund versteckt." Mehr dazu lesen Sie hier.

Chamenei warnt vor US-Eingreifen: "Irreparabler Schaden"

Der iranische Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei hat die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer bedingungslosen Kapitulation laut Staatsmedien zurückgewiesen. "Das iranische Volk ist entschlossen und wird sowohl gegen einen auferzwungenen Krieg als auch gegen einen auferzwungenen Frieden Widerstand leisten", sagte Chamenei einer im Fernsehen verlesenen Ansprache zufolge. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland warnt vor militärischer Unterstützung Israels

Russland warnt für den Fall einer direkten US-Militärhilfe für Israel vor einer radikalen Destabilisierung der Lage in Nahost. Er rate den USA daher davon ab, Israel solche Hilfe zu leisten oder auch nur in Erwägung zu ziehen, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow laut der Nachrichtenagentur Interfax. Russland stehe sowohl mit Israel als auch mit dem Iran in Kontakt, fügte Rjabkow hinzu.

SPD rügt Merz' "Drecksarbeit"-Äußerungen

Die Äußerung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) über Israels "Drecksarbeit" im Iran stößt beim Koalitionspartner SPD auf Kritik. SPD-Vizefraktionschefin Siemtje Möller warnte im Gespräch mit t-online vor scharfer Rhetorik aus Deutschland: Die Lage im Nahen Osten sei "hochsensibel und brandgefährlich". "Gerade in einer solchen Situation braucht es von allen politisch Verantwortlichen diplomatisches Fingerspitzengefühl in der öffentlichen Kommunikation", so Möller.

Die Verteidigungsexpertin appellierte an den Kanzler: "Alle politisch Verantwortlichen sollten jetzt zur Deeskalation beitragen – mit dem Ziel, Iran an den Verhandlungstisch zurückzubringen und einer diplomatischen Lösung den Weg zu ebnen." Das iranische Mullah-Regime stelle eine "erhebliche Gefahr" für Israel dar, die Vernichtung Israels gehöre zu den offen erklärten Zielen der Führung in Teheran. Israel habe – wie alle Staaten – ein Recht auf Selbstverteidigung, allerdings innerhalb völkerrechtlicher Grenzen.