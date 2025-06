Hai-Alarm in Urlaubsregion

Schumacher: Harte Kritik an Formel-1-Star

Musks Riesenrakete geht in Flammen auf

Newsblog zum Krieg in Nahost "Alle Optionen auf dem Tisch": Iran warnt die USA vor Kriegseintritt

Von t-online Aktualisiert am 19.06.2025 - 11:03 Uhr Lesedauer: 96 Min.

Kasem Gharibabadi (Archivbild): Irans Vize-Außenminister hat den USA gedroht. (Quelle: IMAGO/Rouzbeh Fouladi/imago)

News folgen Artikel teilen

Israel und Iran setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. Die Bundesregierung macht Angaben zu Rüstungsexporten nach Israel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iran warnt die USA vor militärischem Eingreifen im Krieg mit Israel

Die Regierung in Teheran hat die USA davor gewarnt, militärisch in den Krieg zwischen dem Iran und Israel einzugreifen. Sollte Washington an der Seite Israels intervenieren, werde der Iran "den Aggressoren eine Lektion erteilen und seine nationale Sicherheit und seine nationalen Interessen verteidigen", sagte der stellvertretende iranische Außenminister Kasem Gharibabadi nach Angaben des Staatsfernsehens. "Natürlich haben unsere militärischen Entscheidungsträger alle notwendigen Optionen auf dem Tisch", fügte er hinzu.

Loading...

US-Präsident Donald Trump heizte zuletzt Spekulationen über eine mögliche militärische Intervention der USA zugunsten Israels an. "Ich habe Ideen, was ich tun könnte, aber ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen", sagte der US-Präsident am Mittwoch im Weißen Haus. "Ich treffe die endgültige Entscheidung gerne eine Sekunde, bevor sie fällig ist, denn die Dinge ändern sich. Besonders im Krieg." Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" hat Trump Angriffspläne gegen den Iran bereits genehmigt – er wolle aber noch abwarten, ob Teheran sein Atomprogramm aufgibt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ölpreis steigt weiter

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen angesichts der weiter anhaltenden Unsicherheit im Nahost-Krieg leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete im frühen Handel 76,85 US-Dollar und damit 15 Cent mehr als am Vorabend. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ex-Berater: "Es geht Donald Trump immer nur um Donald Trump"

Auch wenn sich Donald Trump öffentlich bisher nur vage geäußert hat, hält der ehemalige Sicherheitsberater der US-Präsidenten, John Bolton, ein militärisches Eingreifen der USA in den Krieg zwischen dem Iran und Israel für möglich. Sein Argument: Trumps-Ego würde einen erfolgreichen Alleingang von Israels Premier Netanyahu nicht verkraften. Mehr dazu lesen Sie hier.

Revolutionsgarden melden Einsatz neuer Raketen

Der Iran setzt bei seinen Angriffen auf Israel wohl auch die modernsten Waffen aus seinem Arsenal ein. Für den Iron Dome könnte das zu einem Problem werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Iran schneidet Bevölkerung wohl von Internet ab

Die Menschen im Iran sind wegen der Abschaltung des Internets weitestgehend von der globalen Kommunikation abgeschnitten. Der Iran sei nun seit über 12 Stunden offline, berichtete die Organisation Netblocks, die vor allem für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist. "Die Maßnahme behindert weiterhin den Zugang der Bürger zu Informationen in einer kritischen Zeit", so die Nichtregierungsorganisation.

Die Nachrichtenagentur Mehr hatte am Mittwoch eine Mitteilung des Kommunikationsministeriums zitiert. Demnach erfolgte die Einschränkung "aufgrund des Missbrauchs des nationalen Kommunikationsnetzes durch den feindlichen Aggressor für militärische Zwecke und zur Gefährdung von Leben und Eigentum unschuldiger Menschen". Der Zugang zur Kommunikation im Land bleibe bestehen.

Video | Angriff erwartet: Teheran wird zur Geisterstadt Quelle: Glomex

Iran meldet Angriff nahe Schwerwasserreaktor