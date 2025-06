Newsblog zum Krieg in Nahost

Aktualisiert am 19.06.2025 - 15:24 Uhr

Aktualisiert am 19.06.2025 - 15:24 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Video: Eine Passagierin berichtet von ihren Erlebnissen in Israel. (Quelle: reuters)

Moskau richtet klare Worte an die USA. Der israelische Verteidigungsminister erklärt das iranische Oberhaupt zum Kriegsziel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel zerstört "Hunderte" Abschussrampen im Iran

Für Israel wäre das ein bedeutender Schritt im Krieg gegen den Iran. Das Mullah-Regime soll noch über Tausende Raketen verfügen, zuletzt wurden in Salven Dutzende der Geschosse auf Israel abgefeuert. Die meisten der Raketen werden von der israelischen Luftverteidigung abgefangen, aber nicht alle. Sind jedoch zu viele Raketen im Anflug, könnten die Flugabwehrsysteme Israels überlastet werden, was zu mehr Einschlägen führen würde. Je mehr Abschussrampen im Iran zerstört sind, desto weniger umfangreich können die Raketenangriffe auf Israel ausfallen.

"Eskalationsspirale": Russland warnt USA vor Kriegseintritt

Russland hat die USA vor einem militärischen Eingreifen in den Krieg zwischen Israel und dem Iran gewarnt. Eine solche mögliche Einmischung könne die "Eskalationsspirale" weiterdrehen und den Konflikt insgesamt geografisch ausweiten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum.

Präsident Wladimir Putin führte nach Kremlangaben auch ein Telefonat mit Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping über die Lage im Nahen Osten. Demnach sprach sich Xi für eine mögliche Vermittlerrolle Putins zwischen Israel und dem Iran aus, was Moskau selbst auch angeboten hatte. Putin will China am 2. September besuchen.