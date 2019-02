Newsblog zum Nordkorea-Gipfel

Donald Trump hofiert Kim Jong Un: "Es ist eine Ehre"

27.02.2019, 12:59 Uhr | t-online.de, AFP, dpa, rtr

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un treffen sich am 27. und 28. Februar in Vietnam. Es ist der zweite Gipfel der ungewöhnlichen Staatsmänner. t-online.de zeigt, wie sich das Verhältnis der beiden entwickelt hat. (Quelle: t-online.de)

Das zweite Treffen von Donald Trump und Kim Jong Un hat begonnen – das Vier-Augen-Gespräch beginnt an einem legendären Ort. Alle Infos im Newsblog.

12.56 Uhr: Trump hofiert Kim: "Es ist eine Ehre"

Der US-Präsident sagte während des ersten öffentlichen Termins: "Es ist eine Ehre, mit dem Vorsitzenden Kim zu sein. Es ist eine Ehre, zusammen in Vietnam zu sein, wo sie wirklich den roten Teppich ausgerollt haben." Trump stellte Kim wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht. "Ich denke, dass Ihr Land gewaltiges wirtschaftliches Potenzial hat. Unglaublich. Unbegrenzt."

12.49 Uhr: Kim zu den Gesprächen: "Ich werde mein Bestes geben"

Auf die Frage, ob bei den Gesprächen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi das Ende des Korea-Kriegs verkündet werde, sagte Trump: "Wir werden sehen." Kim zeigte sich bei der Begrüßung zuversichtlich, dass beide Staatsmänner zu einem guten Ergebnis kommen könnten. "Ich werde mein Bestes geben."

12.48 Uhr: Abendessen in einem legendäre Hotel

Ort des Treffens ist das Metropole-Hotel in Hanoi. Das im Jahr 1901 während der französischen Kolonialherrschaft eröffnete Anwesen beherbergte internationale Filmstars und steht wie kaum ein anderer Ort für die wechselvolle Geschichte Vietnams.

Charlie Chaplin verbrachte dort seine Flitterwochen. Heute erinnert daran der Charlie-Chaplin-Cocktail des Hauses und eine nach dem US-Schauspieler benannte Luxus-Suite. Auch das einstige Hollywood-Traumpaar Angela Jolie und Brad Pitt quartierte sich in dem Hotel ein.

Das Metropole-Hotel in Hanoi: Der Ort der Begegnung ist ein Ort mit Geschichte. (Quelle: Kim Kyung-Hoon/Reuters)



Nach dem Ende der französischen Herrschaft ging das Metropole in vietnamesischen Besitz über. Während des Vietnam-Krieges wurden Bombenschutz-Keller unter dem Hotel eingerichtet, die Gäste heute besichtigen können.

Mittlerweile ist das Metropole im Besitz der französischen Hotelgruppe Accor. Wer sich in den historischen Räumen einquartieren will, muss tief in die Tasche greifen: Bis zu 1.300 Dollar (1.100 Euro) sind für eine Nacht fällig.

12.43 Uhr: Erst Vier-Augen-Gespräch, dann ein Abendessen

Zunächst ist ein etwa 20-minütiges Gespräch unter vier Augen vorgesehen, danach ein Abendessen in größerem Kreis mit Ministern und Beratern.

12.29 Uhr: Trump und Kim treffen sich zu neuem Gipfel

Acht Monate nach ihrem ersten Treffen sind US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem neuen Gipfel zusammengekommen. In Vietnams Hauptstadt Hanoi begrüßten sie sich zum Auftakt mit einem langen Handschlag.

Donald Trump und Kim Jong Un: In einem legendären Hotel kommen sie zum Abendessen zusammen. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa)



11.27 Uhr: UN fordern Dialog über Menschenrechte in Nordkorea

Das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen fordert, in den Gesprächen Menschenrechte in Nordkorea zum Thema zu machen. In Zeiten des Übergangs könne echter Fortschritt erreicht werden.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte den US-Präsidenten im Kurznachrichtendienst Twitter scharf. Trump habe dem Volk Nordkoreas für eine Fotoaufnahme den Rücken gekehrt. "Sein Schweigen im Angesicht unerbittlicher und schwerer Menschenrechtsverletzungen ist ohrenbetäubend."

10.51 Uhr: Nordkoreas Staatsmedien berichten ausführlich über Kims Besuch

Die Zeitung "Rodong Sinmun", das Sprachrohr der regierenden Arbeiterpartei Nordkoreas, hat am Mittwoch allein auf der Titelseite 13 Fotos von Kims Ankunft in Vietnam und einem Besuch in der nordkoreanischen Botschaft gedruckt.

Am Bahnhof von Dong Dang an der Grenze zu Vietnam sei die Stimmung bei Kims Ankunft "heiter" gewesen, schrieb die Parteizeitung, die sonst oft erst spät und wenig detailliert über Reisen des Machthabers berichtet. Viele Schaulustige seien zum Bahnhof gekommen, darunter auch Schüler, "niedliche" Kinder und Frauen in Trachten. Von den Protesten in Hanoi gegen Kim Jong Un ist nichts zu lesen.

Nordkoreaner stehen vor einer Ausgabe der Staatszeitung: In anderen Fällen berichtet das Sprachrohr der Partei oft nur verzögert. (Quelle: imago)



Zur Vorbereitung auf sein Gipfeltreffen mit Trump sei Kim ein "ausführlicher Bericht" vorgelegt worden, schrieb das Blatt weiter. Auf einem Foto ist Kim im Gespräch mit seinem Unterhändler Kim Hyok Chol und Vize-Außenminister Choe Son Hui zu sehen. In der Hand hält er eine Zigarette.

9.45 Uhr: Nordkorea könnte Milliardeninvestitionen anlocken

Die Experten der US-Investmentbank Morgan Stanley spielen die Chancen einer wirtschaftlichen Öffnung Nordkoreas durch. Demnach könnte eine schrittweise Liberalisierung wie in Vietnam Investitionen von bis zu neun Milliarden Dollar im Jahr nach Nordkorea locken.

9.37 Uhr: Wo ist Kim? Nordkoreas Machthaber macht sich vor Gipfel rar

Vor dem großen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi hat sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un rar gemacht. Der Politiker zeigte sich am Mittwochvormittag überhaupt nicht. Vor seinem streng gesicherten Innenstadt-Hotel namens "Melia" warteten Dutzende Reporter und Schaulustige, um den Mann aus Pjöngjang zu Gesicht zu bekommen – ohne Erfolg. Vermutet wird, dass Kim im Hotel blieb. Manche hielten es aber auch für möglich, dass er aus einem Hinterausgang verschwunden sein könnte. Zu sehen war nichts.







9.36 Uhr: Trump hofft auf "großartige Dinge" bei dem Gipfel

Der US-Präsident hat Vietnam für die Ausrichtung seines Gipfels mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi gedankt. Trump sagte beim Treffen mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong, er hoffe, dass "großartige Dinge" bei dem "sehr wichtigen Gipfel" mit Kim geschehen würden. Mit seiner rasanten wirtschaftlichen Entwicklung sei Vietnam beispielhaft dafür, wie sich ein Land entwickeln könne.

9.34 Uhr: Trump trifft vietnamesische Offizielle



Vor seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi ist US-Präsident Donald Trump mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong zusammengekommen. Geplant war am Mittwochvormittag nach Angaben des Weißen Hauses ein 35-minütiges bilaterales Gespräch. Anschließend wollten Trump und Trong an einer Zeremonie zur Unterzeichnung von Handelsabkommen teilnehmen.



Trong ist zugleich Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und damit der starke Mann des südasiatischen Landes. Trump wollte anschließend den vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc zu Gesprächen und zu einem gemeinsamen Mittagessen treffen.

6.35 Uhr: Vietnamesische Airline macht Milliarden-Deal mit Boeing perfekt

Die vietnamesische Fluglinie VietJet und der US-Flugzeugbauer Boeing haben einen Vertrag über den Kauf von 100 Boeing 737 Max unterzeichnet. Der Handel wurde am Mittwoch in Hanoi am Rande eines Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem vietnamesischen Amtskollege Nguyen Phu Trong abgeschlossen. VietJet und Boeing hatten bereits im Juli eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Den Angaben von damals zufolge haben die Flugzeuge einen Listenpreis von mehr als 12,7 Milliarden Dollar (nach heutigem Kurs rund 11,2 Mrd Euro).

Boeing hatte im Juli mitgeteilt, mit dem Kauf werde VietJet seine Flotte an Boeing 737 Max verdoppeln. Erst im Jahr 2016 hatte VietJet 100 Flugzeuge dieses Typs gekauft. VietJet ist die erste Fluglinie in Vietnam in Privatbesitz und der erste Billigflieger des Landes.

6.10 Uhr: Trump nennt Kim seinen "Freund" und freut sich auf Gespräche



Vor seinem Gipfeltreffen mit Kim Jong Un in Hanoi hat US-Präsident Donald Trump den nordkoreanischen Machthaber als seinen "Freund" bezeichnet. Trump stellte Nordkorea am Mittwochmorgen wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in Aussicht, sollte Kim sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten. Auf Twitter schrieb der US-Präsident: "Das Potenzial ist FANTASTISCH, eine großartige Gelegenheit für meinen Freund Kim Jong Un, wie kaum eine andere in der Geschichte."

Los geht der eigentliche Gipfel am Abend (12.30 Uhr MEZ) mit einem 20-minütigen Gespräch unter vier Augen. Danach wollen Trump und Kim mit Beratern zu einen eineinhalbstündigen Abendessen zusammenkommen. Weitere Gespräche sind dann für Donnerstag geplant. Trump will am Mittwoch zunächst mit dem Präsidenten und Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam zusammenkommen. Kim plante nach vietnamesischen Medienberichten den Besuch von Industrieanlagen. Die Umgebung des Hotels "Metropole" war bereits am Mittwochmorgen weiträumig abgeriegelt. Panzerfahrzeuge und Soldaten waren in der Umgebung postiert.

Dienstag, 26.02.2019, 16.20 Uhr: Russland fordert für Nordkorea Sicherheitsgarantien bei Atomverzicht

Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Moskau Sicherheiten von Washington gefordert für einen Verzicht Pjöngjangs auf Atomwaffen. Neben einer garantierten Sicherheit brauche Nordkorea auch einen nachlassenden wirtschaftlichen Druck, sagte der Chef des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, der Zeitung "Argumenty i Fakty" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview. Der frühere Geheimdienstchef sagte auch, dass Trumps Entschlossenheit und Beharrlichkeit in der Frage einen gewissen Optimismus erlaubten.

Bildergalerie: Die Welt schaut nach Vietnam – Kim und Trump treffen sich

16.15 Uhr: Die Entourage des Diktators

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un reiste nicht allein nach Vietnam. Wer ihn begleitet, lesen Sie hier.



16.10 Uhr: Trump beeindruckt von Empfang in Vietnam



US-Präsident Donald Trump ist in Hanoi eingetroffen. Bei Twitter zeigt er sich von der Begrüßung begeistert. Er schreibt: "Großartiger Empfang in Hanoi. Gewaltige Menschenmengen, und so viel Liebe!"

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2019

16.00 Uhr: China ruft die USA und Nordkorea zu Entgegenkommen auf

China hat sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un aufgerufen, bei ihrem Gipfel in Hanoi aufeinander zuzugehen. Beide Parteien sollten "sich auf halbem Wege treffen und die angemessenen Besorgnisse des jeweils anderen in Betracht ziehen", sagte der chinesische Außenamtssprecher Lu Kang am Dienstag vor der Presse in Peking. China hoffe, dass das zweite Treffen der beiden Staatsmänner erfolgreich werde und weiter neue bedeutende Fortschritte in Richtung "Denuklearisierung" sowie Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gemacht würden.







15.05 Uhr: Donald Trump ist in Hanoi gelandet

Nach mehr als 20 Stunden Flug ist US-Präsident Donald Trump zu seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi eingetroffen. Trump landete am Dienstagabend um 20.54 Uhr Ortszeit in der vietnamesischen Hauptstadt. Die Präsidentenmaschine Air Force One hatte auf dem Weg Tankstopps in Großbritannien und in Katar eingelegt.

13.35 Uhr: Niederländischer Zoll beschlagnahmt Wodka-Lieferung für Nordkorea

Eine an Nordkorea adressierte Wodka-Lieferung hat der Zoll im Hafen von Rotterdam beschlagnahmt. Dies bestätigte ein Sprecher der niederländischen Zoll-Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war die Ladung für Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bestimmt. Der Container mit rund 90.000 Flaschen russischen Wodkas sei auf dem Schiff einer chinesischen Reederei unter einem Flugzeugrumpf versteckt gewesen. Wegen Atom- und Raketentests gelten UN-Sanktionen gegen Nordkorea. So sind Exporte vieler Luxusgüter in das kommunistisch regierte Land verboten.

Kim Jong Un mit Südkoreas Moon im Gespräch über Spirituosen: In Rotterdam wurde eine illegale Wodka-Lieferung beschlagnahmt, die offenbar für den nordkoreanischen Diktator bestimmt war. (Quelle: imago)





13.30 Uhr: Das sind die Akteure im Korea-Konflikt

Die USA und Nord-Korea sind nicht die einzigen Parteien mit Interessen in dem Konflikt.





11.45 Uhr: Vietnam würdigt Kim-Trump-Gipfel mit Sonderbriefmarke

Das Gastgeberland Vietnam würdigt den Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi mit einer Sonderbriefmarke. Vertreter des Informations- und des Außenministeriums stellten die Marke im Wert von 4.000 Dong (0,15 Euro) am Dienstag in der vietnamesischen Hauptstadt vor. Sie zeigt zwei ineinander greifende Hände in einem stilisierten Herz. Die Hände sind in der Farben der Flaggen Nordkoreas und der USA dargestellt. Links oben auf der Briefmarke ist die Flagge Vietnams abgebildet, daneben eine Friedenstaube und die englische Aufschrift: "Partnerschaft für nachhaltigen Frieden".

10.45 Uhr: Nach Singapur nun Hanoi

Der zweite Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geht diese Woche in Vietnams Hauptstadt über die Bühne. Wieder ist es ein einigermaßen neutrales Gebiet. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Nordkorea unterhalten zu dem kommunistischen Staat in Südostasien gute Beziehungen.

4.500 Kilometer nach Vietnam: Kim Jong Un auf großer Zugreise

Für Nordkorea ist die "Sozialistische Republik Vietnam" quasi ein Bruderstaat. Für die USA sind gute Kontakte aber keineswegs selbstverständlich. Vor einem halben Jahrhundert gingen auf Hanoi noch amerikanische Bomben nieder. Die USA waren damals mit der südvietnamesischen Regierung in Saigon verbündet, dem heutigen Ho-Chi-Minh-Stadt. Inzwischen hat sich das Verhältnis normalisiert.

09.45 Uhr: Erste Details zum Hanoi-Gipfel

Das zweite Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll am Mittwochabend in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi beginnen. Geplant sei ein kurzes Einzelgespräch, gefolgt von einem Abendessen in Begleitung von Gästen und Dolmetschern, teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders während des Flugs nach Asien an Bord der Air Force One mit. Weitere Treffen mit Kim seien dann zum Abschluss am Donnerstag vorgesehen.

Trump dürfte am Dienstagabend in Vietnam eintreffen, wie seine Sprecherin Sanders erläuterte. Am Mittwochmorgen werde er dann zunächst mit ranghohen Vertretern des Gastgeberlandes zusammenkommen. US-Außenminister Mike Pompeo traf bereits zu Vorgesprächen in Hanoi ein.

08.57 Uhr: US-Pressezentrum muss Kims Hotel verlassen

Kurz vor dem Gipfel in Hanoi muss das vom Weißen Haus eingerichtete Pressezentrum umziehen: Das US-Pressezentrum war im Hotel Meliá im Stadtzentrum untergebracht – ausgerechnet in jenem Hotel, in dem der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un abgestiegen ist. Das vietnamesische Außenministerium teilte am Dienstagmorgen mit, das US-Pressezentrum werde in das nahe gelegene internationale Medienzentrum verlegt. Einen Grund nannte das Ministerium nicht.

Der CNN-Korrespondent Jim Acosta schrieb auf Twitter über die vietnamesische Ankündigung: "Übersetzung: Die US-Presse wird aus dem Hotel rausgeschmissen, in dem wir Tage damit verbracht haben, unseren Arbeitsbereich einzurichten." Die Nordkoreaner seien "offensichtlich nicht glücklich" darüber gewesen, dass das amerikanische Pressezentrum im Hotel Meliá eingerichtet worden sei.

08.36 Uhr: Kim mit militärischen Ehren empfangen

Kim Jong Un ist in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi angekommen. Kim erreichte am Dienstag mit seinem Sonderzug den vietnamesischen Grenzort Dong Dang und setzte die Reise dann in einer Wagenkolonne fort. Begleitet wurde er von seiner Schwester Kim Yo Jong, die eine wichtige Beraterin für ihn ist. Kim war am Samstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang zu der mehr als 4.000 Kilometer langen Zugreise aufgebrochen. Am stark gesicherten Bahnhof von Dong Dang an der Grenze zu China wurde der Machthaber dann mit militärischen Ehren empfangen.