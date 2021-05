Inhaftiert in Belarus

EU-Staatschefs fordern Freilassung von Roman Protassewitsch

25.05.2021, 18:17 Uhr | dpa, t-online

Die Sorgen um Roman Protassewitsch wachsen. Jetzt fordern die EU-Staatschefs die sofortige Freilassung des Journalisten und seiner Partnerin aus belarussischer Haft.

Die Staatschefs der EU haben die sofortige Freilassung des in Belarus inhaftierten Bloggers Roman Protassewitsch gefordert. Das teilten die Mitglieder des Europäischen Rats im Abschlussdokument des EU-Gipfels in Brüssel mit. Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte eine harte Reaktion auf die Festnahme an. "Jedem Diktator der mit derlei Gedanken spielt, muss klargemacht werden, dass es dafür einen bitteren Preis zu zahlen gibt", sagte Maas.

Belarus hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der in Polen und Litauen im Exil lebende Oppositionelle Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin Sofia Sapega festgenommen.



Sorgen um Zustand von Roman Protassewitsch



Ein angebliches Geständnis von Protassewitsch, das vom belarussischen Staatsfernsehen veröffentlicht wurde, löste Sorgen um den Gesundheitszustand des Journalisten aus. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte dazu: "Ich kann das auch nur als besorgniserregend und erschütternd einstufen", wie dies der britische Premier Boris Johnson bereits getan habe. Die Forderung der EU nach einer Freilassung von Protassewitsch werde dadurch nur noch dringlicher. "Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle dafür nutzen."

Zu einer möglichen Verwicklung Russlands in den Fall sieht Merkel noch offene Fragen. "Wir haben gestern keine gesicherten Erkenntnisse über die Rolle Russlands gehabt", sagte Merkel am Dienstag in Brüssel nach dem EU-Gipfel. Sie werde das Thema sicher ansprechen, wenn sie wieder mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin rede.



Am Montag vereinbarten die EU-Staaten die Sperrung des Luftraums für Flugzeuge aus Belarus sowie ein Landeverbot auf EU-Flughäfen. Dadurch soll das autoritär regierte Belarus vom europäischen Luftverkehr abgeschnitten werden. Zahlreiche Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa, Air France, KLM, SAS und AirBaltic, wollen den belarussischen Luftraum bis auf Weiteres meiden. Die Ukraine entschied, den Flugverkehr mit dem Nachbarland einzustellen.