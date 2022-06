G7-Gipfel: Markus Söder grüßt Staatschefs mit Fotomontage – Olaf Scholz fehlt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die G7-Staats- und Regierungschefs am Samstag vorab per Twitter in Bayern willkommen geheißen – aber auf dem dazugehörigen Foto fehlt einer: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Die Welt zu Gast in Bayern: Welcome to Bavaria", schrieb der CSU-Chef auf Twitter. "Wir begrüßen die wichtigsten Staatschefs der Welt. Beim G7-Gipfel organisiert sich die freie Welt und definiert gemeinsame Interessen." Die aktuellen Krisen in der Welt zeigten, wie wichtig internationale Abstimmung sei.