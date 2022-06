Ukraine-Krieg: Mehrere G7-Staaten verbieten Gold-Import aus Russland

Die G7-Staaten wollen bei ihrem Gipfel in Bayern nach Angaben von US-Pr├Ąsident Joe Biden ein Importverbot f├╝r russisches Gold verk├╝nden. Damit w├╝rden Russland Dutzende Milliarden Dollar Einnahmen aus diesem wichtigen Exportgut wegbrechen, teilte Biden am Sonntag auf Twitter mit. Wegen des von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die G7-Staaten harte Sanktionen gegen Moskau verh├Ąngt.

Gro├čbritannien, Japan, Kanada und die USA hatten laut britischen Angaben bereits am Sonntag das Verbot beschlossen. Die vier G7-L├Ąnder w├╝rden "in K├╝rze" die Ma├čnahme in Kraft setzen, teilte die britische Regierung am Sonntag mit. Die US-Regierung erwartete, dass sich bis zum Gipfelende auch Deutschland und die anderen EU-L├Ąnder unter den G7 den Gold-Sanktionen anschlie├čen.