Selbstverständlich. Die Iraner setzten 185 Drohnen, 110 Boden-Boden-Raketen und 36 Marschflugkörper gegen Israel ein. Besonderes Problem sind die ballistischen Raketen, die nur in einem gewissen Ausmaß abgewehrt können. Mehrere sind ja auch unter anderem auf Start- und Landebahnen israelischer Basen in der Negev-Wüste eingeschlagen. Erst einmal in Gang gesetzt, gewinnen militärische Aktionen eine Dynamik, die sich nicht mehr kontrollieren lässt.

Wir wissen nicht, was geschehen wird. Oft spielt Wunschdenken bei derartigen Analysen und Diagnosen eine Rolle. Wer hätte gedacht, dass 1989 der Eiserne Vorhang fällt? Wer hielt es für möglich, dass die Sowjetunion zwei Jahre später kollabiert? Heute erklären uns Historiker, dass es genau so kommen musste. Wir erleben gerade Geschichte hautnah, sie ist zunächst offen. Das russische Regime sei kurz vor dem Zusammenbruch, diese Aussage hören wir seit Jahren, aber Wladimir Putin ist immer noch an der Macht. Als Militär sehe ich das sprichwörtliche Glas immer als halb leer an, denn wir müssen für alle Eventualitäten planen. Eine zu positiv gefärbte Annahme kann im schlimmsten Fall viele Menschen das Leben kosten.