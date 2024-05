Israel wird vorgeworfen, ein Zeltlager für Geflüchtete in einer humanitären Schutzzone angegriffen zu haben. Israel widerspricht. Was ist bekannt?

Am Sonntagabend brannte ein Zeltlager für Geflüchtete im Norden Rafahs im Gazastreifen. Israel soll es bei einem Luftangriff getroffen haben. In den sozialen Netzwerken kursiert der Vorwurf, das Lager habe in einer humanitären Schutzzone gelegen. International ist das Entsetzen groß. Was ist über die Situation bekannt? t-online gibt einen Überblick.

Was ist passiert?

Israel hat am Sonntagabend einen Luftangriff im Norden Rafahs durchgeführt. Dabei ist ein Zeltlager mit geflüchteten Zivilisten in Brand geraten, die genauen Umstände sind noch unklar. Mindestens 45 Menschen wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde getötet, Dutzende weitere verletzt. Die meisten der Toten seien Frauen und Minderjährige. Der Vorfall löste international Entsetzen und Empörung aus.

Was wird Israel vorgeworfen?

Ebenfalls in den sozialen Medien teilen viele Nutzerinnen und Nutzer derzeit ein Flugblatt, das angeblich von der israelischen Armee stammen soll und den Vorwurf untermauern soll, das israelische Militär habe den Angriff absichtlich in einem Areal durchgeführt, das zuvor explizit als Schutzzone ausgewiesen wurde.

Wie reagiert Israel?

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bezeichnete den Luftangriff Berichten zufolge als "tragischen Fehler". Die Tragödie sei trotz israelischer Bemühungen, Schaden von Zivilisten abzuwenden, geschehen. "Wir untersuchen den Fall und werden die Schlussfolgerungen daraus ziehen", versicherte Netanjahu. Er will die Offensive in Rafah demnach aber fortsetzen.

Israels oberste Militäranwältin stufte den Angriff in Rafah als "sehr schwerwiegenden" Vorfall ein. "Es liegt in der Natur der Sache, dass in einem Krieg von diesem Umfang und dieser Intensität auch schwerwiegende Vorfälle passieren", sagte Generalmajor Jifat Tomer-Jeruschalmi am Montag bei einer Juristenkonferenz in Eilat. "Ein Teil der Vorfälle – wie jener gestern in Rafah – ist sehr schwerwiegend."