Der Lebenszyklus von Danny Ryan, meinem Protagonisten, folgt dem Leben der antiken Sagengestalt Aeneas, dem die Flucht aus dem brennenden und untergehenden Troja gelang. Was war seine Mission? Ein Imperium zu errichten. So weit, so gut. Wo zum Teufel baut man aber im Amerika der 1990er-Jahre ein Imperium auf? Es hat lange gedauert, bis ich es herausgefunden habe. Natürlich, Las Vegas, denn dort kann man bauen, was man will.

Vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Kapital.

Das ist die Voraussetzung, ja. Als Krimiautor muss man sich mit der Geschichte des Verbrechens und insbesondere der Geschichte des Verbrechens in Las Vegas ziemlich gut auskennen. Verschiedene Epochen prägten die Stadt, von einer Gründungsphase mit Bugsy Siegel über Tony Spilotro bis hin zu den Neunzigerjahren, als Unternehmen dort zu Einfluss kamen. Las Vegas ist der Traum eines jedes Schriftstellers, eine Stadt, die Verheißung und Albtraum gleichzeitig ist.

Sie haben Jahrzehnte an der Trilogie gearbeitet. Warum haben Sie auch angesichts Ihrer vielen anderen Bücher an diesem Projekt so lange festgehalten?

Ich wollte es einfach zu Ende bringen. Manche Geschichten lassen einen einfach nicht los. Das erste Buch, "City on Fire", war relativ einfach, weil es der Handlung der "Ilias" folgt: Der darin beschriebene Trojanische Krieg war im Grunde ein Bandenkrieg. Das Vergangene und die Geschichte des Romans zu parallelisieren, war entsprechend einfach. Aber als ich dann in andere Phasen von Dannys Ryans Leben einstieg, bestand das Problem darin, zeitgenössische Entsprechungen zu antiken Ereignissen zu finden, die in unserer Zeit einen Sinn ergeben. Und zwar Entsprechungen, die sich nicht erzwungen anfühlen, nicht nur repräsentativ, sondern modern und völlig glaubwürdig.

Klingt schwierig.

Das war es auch. Ich bin ein paar Mal daran gescheitert. Einmal habe ich ein paar hundert Seiten Manuskript weggeworfen. Tatsächlich brauchte ich einfach Zeit. Wenn ich diese drei Bücher in meinen Dreißigern geschrieben hätte, wären sie ziemlich schlecht geworden. Ich brauchte mehr Reife, mehr Lebenserfahrung und mehr Zeit zum Schreiben.

Haben Sie vor dem Hintergrund Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung einen Ratschlag an junge Schriftsteller?